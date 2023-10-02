«Сплачивает коллектив и заряжает энергией»: на Казанской ТЭЦ-3 прошли соревнования пожарных дружин

На учебном полигоне Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав АО «ТГК-16», состоялись соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на первенство станции. Девять команд подразделений КТЭЦ-3 соревновались в условиях максимально приближенных к реальным.

— Такие соревнования позволяют проверить готовность персонала к чрезвычайным ситуациям. Ведь от правильных, быстрых действий в период начального возгорания зависит дальнейшее развитие ситуации и масштабы ущерба. Чем быстрее оперативный персонал отработает, тем меньше будут последствия, — отметил цель мероприятия директор станции Дмитрий Демидов.

Соревнования предполагали прохождение девяти этапов, начиная от оповещения о возгорании, заканчивая тушением электродвигателя и кабельного сооружения. Таким образом, участники смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала.

Девять команд подразделений КТЭЦ-3 соревновались в условиях максимально приближенных к реальным. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

За прохождением этапов строго следила судейская комиссия, победителем становилась та команда, которая быстрее всех и с минимальными нарушениями проходила дистанцию.

— Здесь происходит не только подготовка к решению определенных сложных критических задач, каким является пожары на предприятии, соревнование сплачивает коллектив заряжает энергией. Когда мы отрабатываем эти навыки в практике, тем более с таким соревновательным эффектом, это очень увлекает, — поделился впечатлениями один из участников соревнований, заместитель главного инженера по эксплуатации Руслан Хасанов.

Соревнования предполагали прохождение девяти этапов. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на Казанской ТЭЦ-3 являются ежегодными, подготовка к ним начинаются еще летом.

— Все команды традиционно готовы, уровень у всех одинаково высокий, просто у некоторых присутствовал фактор волнения, — оценил подготовку персонала Дмитрий Демидов.

Участники смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru. Реклама АО «ТГК-16»

По словам главного инженера ТЭЦ Рашида Ахметзянова, на соревнования ежегодно привлекают молодых специалистов.

— Для молодежи это элемент обучения, они на соревнованиях повышают свой квалификационный уровень, — подчеркнул энергетик.

По итогам всех испытаний наилучший результат продемонстрировала команда химического цеха. Серебро досталось электротехнической лаборатории. Третье место присуждено котлотурбинному цеху. Специального приза — кубка «За волю к победе!» — удостоился цех теплоснабжения и подземных коммуникаций.

Радифа Мингалева