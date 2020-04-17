На станциях ТГК-16 усилены меры профилактики коронавируса

Фото: АО "ТГК-16"

В Татарстане продолжается режим самоизоляции. Однако Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 — филиалы АО «ТГК-16», в режиме бесперебойной работы продолжают поставлять тепло и электроэнергию потребителям республики.

В связи пандемией коронавируса COVID-19 компания ТГК-16 выполняет все постановления Главного государственного санитарного врача РФ, предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и рекомендации ВОЗ.

Так, например, усилены меры профилактики на контрольно-пропускных пунктах станций, через которые проходят сотрудники предприятия — оперативный и необходимый ремонтный персонал.

Теперь на полу проходных нанесена специальная маркировка, создающая социальную дистанцию 1,5 метра. Таким образом, больше трех человек не задерживается в помещении, в спокойной обстановке работники ждут своей очереди. Кроме того, за соблюдением полутораметровой дистанции людей на улице, которые еще не попали в пункт, следит охрана.

Но чтобы попасть на территорию станций, недостаточно приложить электронный пропуск. Сначала необходимо пройти «температурный контроль», который организован дежурными сотрудниками — в масках и защитных перчатках. Инфракрасным термометром температуру измеряют на запястьях работников.

Вслед за измерением температуры — незамедлительная дезинфекция рук. Растворы с антибактериальным эффектом находятся на каждом КПП и во всех общественных и санитарных местах.

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