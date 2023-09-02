Алмаз Латыпов: «Энергетические компании еще будут конкурировать за этих ребят»

Заместитель генерального директора — главный инженер АО ТГК-16 встретился с первокурсниками Казанского государственного энергетического университета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День знаний, представитель топ-менеджмента одной из крупнейших генерирующих компаний Татарстана провел вводную лекцию для вновь поступивших студентов профильных направлений КГЭУ. О чем шла речь и какие впечатления оставила беседа у ее участников — в материале «Реального времени».

Будущее не только энергетики, но и страны

Вчерашние школьники, сегодня студенты, а завтра — специалисты одной из важнейших отраслей — энергетики, 1 сентября принимали поздравления с поступлением в один из самых престижных профильных вузов страны — Казанский государственный энергетический университет.

День знаний в Энергоуниверситете, по традиции, начался с «линейки». realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

День знаний по традиции начался с «линейки» у входа. Гости торжества, а в их числе были и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, и депутаты Госсовета Татарстана и Казгордумы, и компаний — потенциальных будущих работодателей, на теплые слова и пожелания не скупились.

— Сегодня среди вас много не только татарстанцев, но и иногородних первокурсников, иностранных студентов. Дорожите студенческой дружбой. Я очень хочу, чтобы вам Казань понравилась. Она развивается семимильными шагами. Я очень надеюсь, что вы здесь обретете свою профессию, а возможно, станете и жителями Казани. Будьте упорными и у вас все получится! Вы — не только будущее энергетики, но и будущее страны, напутствовал будущих энергетиков глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Давняя дружба

Сразу после «линейки» у первокурсников была возможность больше узнать о выбранной профессии и будущих работодателях: представители энергетических компаний провели для студентов вводные лекции. На встречу с заместителем генерального директора — главным инженером АО «ТГК-16» Алмазом Латыповым, пришли представители сразу четырех потоков: «Тепловые электростанции», «Энергетика жилищно-коммунального хозяйства», «Автономные энергетические системы» и «Теплоэнергетика».

Сразу после торжественной линейки у первокурсников появилась возможность узнать больше о будущих работодателях. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но прежде слово взял директор Института теплоэнергетики Сергей Гапоненко:

— На протяжении многих лет руководители и ведущие специалисты АО «ТГК-16» тесно сотрудничают с нашим университетом. По различным направлениям: начиная с подготовки высококвалифицированных кадров, чтения лекций, они предоставляют возможность для прохождения всех видов практик, участвуют в государственных экзаменационных комиссиях и оценке качества подготовки специалистов для предприятий энергетической отрасли. Кроме того, в этом году, в третью волну студенческих стартапов вошли 17 победителей от Энергоуниверситета. Все они стали миллионерами. И из этих 17 победителей, пятеро получили письма поддержки от компании «ТГК-16», — рассказал Сергей Гапоненко.

Директор Института теплоэнергетики отметил, что Энергоуниверситет и ТГК-16 связывает давнее сотрудничество. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У нас действительно очень тесная взаимосвязь с университетом как в подготовке персонала, так и в процессах прохождения студентами практик. Кроме того, как уже отметил директор института, мы поддерживаем проект «Студенческие стартапы». И уже как минимум двое студентов реализуют свои проекты на площадке производств «ТГК-16», — уточнил Алмаз Латыпов.

Прошу не стесняться

Жажда знаний, стремление к получению новой информации, готовность отстаивать свою точку зрения и не бояться задавать уточняющие вопросы — все это путь к настоящему профессионализму, уверен Алмаз Латыпов. Потому в самом начале своей краткой лекции он рекомендовал студентам не стесняться и активно участвовать в обсуждении вопросов.

В начале лекции главный инженер «ТГК-16» предложил не стесняться задавать вопросы и уточнять. realnoevremya.ru/Максим Платонов

А еще для тех, кто уже сейчас горит идеями и готов озвучивать свои предложения по совершенствованию и повышению эффективности энергоотрасли, главный инженер генерирующей компании готов предоставить возможность прямого общения с ним и руководством АО «ТГК-16». Для самых смелых он приготовил свои визитки. Правда уточнил: предложение получить контакты действует только до конца лекции.

Алмаз Латыпов познакомил первокурсников с особенностями работы «ТГК-16». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сама лекция прошла в формате легкого и яркого диалога. Лектор рассказал о различиях в принципах работы паровых и газовых турбин, о возможностях и мощности эксплуатируемого генерирующей компанией оборудования. А заодно предложил пересчитать генерацию каждой из станций во что-то наглядное: например, объем вырабатываемой электроэнергии в количество электрочайников, которые можно одномоментно с ее помощью вскипятить. Цифра чуть меньше миллиарда на одной и больше миллиарда на второй — впечатлила погрузившуюся в расчеты молодежь. Как и информация о том, что если исключить промышленные объекты, то одна только Казанская ТЭЦ-3 легко может обеспечить и электричеством, и теплом всю Казань. А также то, что каждый третий кВтч в республике вырабатывается именно на двух станциях «ТГК-16».

Лекция прошла в формате легкого и яркого диалога. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В завершение лекции, Алмаз Латыпов пожелал студентам всю жизнь активно копить навыки и умения, стремиться к знаниям в новых и смежных областях, но при этом — не забывать и о пользе отдыха в семейном кругу. Для чего стоит правильно распределять свое время.

Налаживать взаимоотношения со студенческой скамьи

Пока одни компании мечтают о том, что профессионалы сами будут к ним проситься, а им останется только выбирать, другие, такие как «ТГК-16», создают специалистов под себя. Тесные взаимоотношения с профильными вузами и ссузами в этом вопросе бесценны.

Алмаз Латыпов: «Мы стараемся взаимодействовать с будущими специалистами со студенческой скамьи». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы стараемся взаимодействовать со студентами еще на момент их учебы и во время продолжения в аспирантуре, и уже не только получаем готового специалиста с базовыми знаниями из университета, а направляем их умы и стремление обучаться в необходимое для нашей компании русло, на те специальности и направления, где наблюдается некоторый кадровый голод, — в интервью журналисту «Реального времени» пояснил Алмаз Латыпов.

А еще он подчеркнул, что активность студентов, с которыми довелось пообщаться в этот раз, обещает в будущем помочь им стать профессионалами с большой буквы:

— Мне кажется, что компаниям еще придется конкурировать за умы и стремления этих ребят, — высказал уверенность заместитель генерального директора — главный инженер АО «ТГК-16».

Реклама АО «ТГК-16». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подтверждением его слов послужило и то, что обещанные самым активным студентам визитки с прямыми контактами Алмаза Латыпова к концу лекции оказались востребованы и обрели новых владельцев, готовых предложить генерирующей компании свои идеи.