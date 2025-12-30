Около 3,5 тысячи детей работников ГК «ТАИФ» окунулись в новогоднюю сказку
Праздничное представление прошло на сцене Дома народного творчества в Нижнекамске
Юных зрителей ждали сюрпризы уже в холле ДНТ. Здесь, помимо двух фотозон, оформленных в сказочном стиле, работали мастера по аквагриму. Самое интересное происходило в зрительном зале, где на сцене развернулся новогодний детектив «Новый год. Ошибка 404». На глазах у ребят происходили настоящие чудеса: шоу мыльных пузырей, лазерное и световое представления. Как отметили работники компании, сказочное представление от ГК «ТАИФ» — это не просто добрая новогодняя традиция, а праздник, который объединяет семьи и дарит радость, заботу и любовь.
