Сотрудники ТГК-16 приняли участие в праздновании Масленицы в «Салават Купере»

Фото: Ринат Назметдинов

В минувшие выходные в казанском микрорайоне «Салават Купере» отпраздновали Масленицу. В шумном народном гулянии приняли участие живущие в микрорайоне сотрудники энергокомпании ТГК-16.

– Управляющая компания организовала такой веселый, семейный праздник. Все пришли с детишками – водят хороводы, тянут канаты, едят блины. В общем, очень весело, – рассказала начальник отдела корпоративного управления собственностью ОАО «ТГК-16» Лейсан Абрамова.

На празднике жителей «Салават Купере» ждали традиционные масленичные забавы: перетягивание каната, катание на лошадях, различные конкурсы, частушки, и кульминация праздника – сожжение сделанного местными жителями чучела Масленицы.

– Сотрудники ТГК-16 составляют немалую часть жителей «Салават Купере» – с момента создания компании по жилищным программам квартиры получили более 500 человек. Из них только в «Салават Купере» – 350. Причем их число постоянно растет, поскольку социальная политика – одно из приоритетных направлений в компании. Так что атмосфера здесь, можно сказать, семейная, – поделилась Лейсан Абрамова.

Поздравить жителей комплекса прибыл и представитель руководства компании – директор Казанской ТЭЦ-3 Дмитрий Демидов.

– Мне безумно приятно находиться сегодня здесь, на этом теплом и уютном весеннем празднике. Сейчас как никогда чувствуется, что жители «Салават Купере» – одна большая семья. И особенно отрадно, что немалой частью этой семьи являются сотрудники ТГК-16. Мы – те, кто производит тепло, и сегодня мы здесь, чтобы поделиться еще и теплом своей души! – подчеркнул Демидов в своем выступлении.

По словам организаторов праздника, колесо подобных активностей только набирает обороты. В ближайшем будущем «Салават Купере» обещает стать одной из важнейших казанских площадок, где будут отмечать праздники и организовывать масштабные мероприятия.

Партнерский материал