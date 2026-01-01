Медики Татарстана завершают год с урезанием планов и надеждой на перемены

На новые больницы нет денег, в планах — «обкатать» проект ОМС, сместив акцент с лечения на диспансеризацию

Минувший год для татарстанской медицины ознаменовался обострением застарелых проблем, отказом от реализации проекта новой казанской детской больницы, уголовным делом, бросившим тень на министра здравоохранения республики, и сменой руководства Минздрава. О главных событиях, предварительных итогах года и открывающихся перспективах в этой непростой и социально значимой сфере услуг республики — в материале «Реального времени».

Когда лучшее лечение — смена руководства

Во всех отношениях главным событием 2025 года для татарстанской медицины, пожалуй, стали кадровые рокировки в Министерстве здравоохранения РТ.

В июне в суде были оглашены показания главврача Нижнекамской центральной больницы Руслана Валеева, попавшего под следствие по подозрению во вмешательстве в процедуру торгов, что привело к срыву поставки необходимых для плановых операций медицинских изделий и в итоге срыву самих операций. Валеев заявил, что «было указание с Минздрава, в том числе от министра Миннуллина». И в тот же день стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отставке Марселя Миннуллина «по собственному желанию», по озвученной впоследствии экс-министром журналистам версии — из-за пошатнувшегося здоровья. Поправлять здоровье он отправился на «передний край» — в горбольницу города Лисичанска.

В настоящее время на сайте больницы среди сотрудников его фамилии обнаружить не удалось. «Реальное время» направило запрос на имя главврача ГБУЗ «ЛСЦГМБ» ЛНР Елены Олексюк о работе Марселя Миннуллина в этом учреждении, по получении ответ будет опубликован.

Замену экс-министру не могли подобрать долгих четыре месяца, и только 8 октября пустовавшее кресло занял исполнявший все это время обязанности министра первый замминистра Альмир Абашев, который в 2019 году пришел на эту должность по инициативе министра Марата Садыкова.

Родить погодить или уговорить родить

В 2025 году в Татарстане продолжилось падение рождаемости, которое еще в 2024-м экс-министр здравоохранения Марсель Миннуллин рассчитывал повернуть вспять стандартными и не вполне стандартными методами. В частности, в минувшем году был увеличен в 10 раз по отношению к предыдущему году охват жителей республики проектом диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья населения — с 51,2 тыс. человек до 512 тыс.

В 2024 году «план по рождаемости» республика не выполнила — вместо ожидаемых 35,8–35,9 тыс. детей на свет появилось 35,2 тыс. младенцев. В 2025 году ожидания не снизили — прогнозные цифры остались на уровне 35,8–35,9 тыс., однако реальные цифры Татарстанстат опубликует лишь в будущем году, а пока можно говорить максимум о стагнации. 19 ноября 2025 года в Госсовете РТ на заседании Комитета по социальной политике было озвучено текущее значение суммарного коэффициента рождаемости в расчете на одну женщину, который всего на одну сотую вырос по отношению к показателю предыдущего года — с 1,45 до 1,46.

А 1 декабря, выступая на круглом столе перед парламентариями, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что на 1 декабря 2025 года в республике было выполнено 5 549 прерываний беременности, причем более половины из них — «по желанию женщин, из-за семейных, психологических, материальных проблем». Он пояснил, что таких женщин направляют в центры доабортного консультирования, и 42% из направленных туда сохранили беременность. Однако в целом приведенная министром статистика наталкивает еще на один вывод.

В 2024 году в центры доабортного консультирования были направлены 2 673 женщины, на 1 декабря 2025-го — 1 804, то есть почти на треть меньше. Получается, что женщины стали больше заботиться о предохранении, сознательно выбирая отказ от рождения детей?

Что стоит больницу построить

В прямой связи с падением рождаемости в 2025 году в Татарстане было принято решение фактически поставить крест на проекте новой казанской детской больницы, для которой уже выбрали место на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе. Федерального финансирования проекта республика добиться так и не смогла, а ТИГП расторг госконтракт с ГБУ «Главстрой РТ» на разработку проекта и вернул заказчику 87 млн бюджетных рублей.

Зато проект нового здания Республиканского кожвендиспансера, которое планируется «посадить» на ул. Спартаковской — на месте бывшего тубдиспансера на Спартаковской, — получил положительное заключение государственной экспертизы. В 2020 году уже сообщалось о финансировании из средств нацпроекта «Здравоохранение» строительства кожвендиспансера на ул. Ершова, и называлась сумма, которая сегодня выглядит нереальной, — 19,5 млн рублей, однако проект не был реализован. Найдутся ли деньги на его строительство в этот раз, пока неизвестно.

Об острой нехватке помещений заявил главврач РКОД Ильгиз Хидиятов — по его словам, онкологическая поликлиника в Казани ежедневно принимает втрое больше пациентов, чем предполагает ее проектная мощность — более 1000 при нормативе в 329. «Крайне актуальной остается потребность в новом поликлиническом корпусе на 1,5 тыс. посещений в смену с учетом прогноза роста заболеваемости», — указал он, выступая на совещании в Госсовете.

В 2025 году также обнаружилось, что два предназначенных для медицинской реабилитации участников СВО в Татарстане учреждения — казанский госпиталь ветеранов войн и ГКБ №7 со своим реабилитационным центром — уже не могут справиться с наплывом ветеранов СВО. В ноябре на заседании Госсовета глава ТФОМС Алсу Мифтахова сообщила, что реабилитационные мероприятия участников СВО были выполнены всего на 3,9 млн рублей. А вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов заявил о недостаточности медучреждений для закрытия всех потребностей ветеранов в лечении и реабилитации и предложил руководству республиканского Минздрава «проработать» этот вопрос на перспективу.

Кто «закроет амбразуру» в поликлинике?

По данным Минздрава на 31 октября 2025 года, обеспеченность врачами в республике составляла 34,3 на 10 тыс. населения, коэффициент совместительства при этом составлял 1,4, то есть в среднем каждый врач работает на полторы ставки, а средняя зарплата врача с учетом совместительства достигала 112,5 тыс. рублей. С начала года в медучреждения РТ поступили на работу 1201 врач и 1389 сотрудников среднего звена. Сколько за этот срок медработников уволилось, не сообщалось.

При этом министр отметил, что у ведомства нет задачи полностью закрыть все ставки, поскольку тогда зарплата медработников упадет.

Последние данные о вакансиях в учреждениях здравоохранения Татарстана республиканский Минздрав опубликовал в августе 2025 года. На тот период в республике не хватало 1179 врачей и 1365 работников среднего и младшего звена. И если с 1 января 2024 года количество свободных должностей для врачей увеличилось незначительно — на 25 позиций, то количество вакансий для среднего и младшего персонала за 1 год и 7 месяцев выросло на 28%.

Самая большая нехватка врачей, по последним опубликованным данным, была:

в Зеленодольской ЦРБ — 43 вакансии;

в Нижнекамской ДРКБ — 20 вакансий;

в Нижнекамской ЦРБ — 15 вакансий.

Самый острый дефицит среднего и младшего персонала:

в Зеленодольской ЦРБ — 75 вакансий;

в Елабужской ЦРБ — 90 вакансий;

в Альметьевской детской горбольнице — 33 вакансии.

Дефицит кадров в здравоохранении республики, который депутаты Госдумы решили подправить законом об обязательной отработке выпускников медвузов, деликатно сформулировав это как «наставничество», в 2025 году только усилился.

Появилась информация об угрозе массовых отчислений студентов медицинских вузов, которые не готовы после получения диплома в обязательном порядке трудиться за зарплату в 17—23 тысячи рублей. Чтобы разъяснять суть закона студентам КГМУ и снять напряженность, в Казань приехал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов — он рассказал о введенном обязательном сроке прохождения наставничества, зависящем от места прохождения и специальности выпускника, и заверил, что он будет длиться не более трех лет.

Несладкие новости для тех, кто страдает от сахара

По данным Минздрава РТ, на 31 октября 2025 года на лекарственное обеспечение льготников поступило 8,44 млрд рублей из федерального бюджета и 7,9 млрд из республиканского (для региональных льготников, детей-инвалидов, пациентов с орфанными заболеваниями и на софинансирование лекарственного обеспечения пациентов с гепатитом С и болезнями системы кровообращения). Но этого, похоже, недостаточно.

Проблемы с льготным лекарственным обеспечением в 2025 году вышли в республике на новый уровень — правительство РТ лишило 95% татарстанских диабетиков возможности бесплатно получать важнейшее средство контроля за уровнем сахара в крови — тест-полоски к глюкометрам, оставив это право только за пациентами с инсулинозависимым сахарным диабетом 1-го типа.

Покупать их пенсионерам, а сахарный диабет 2-го типа — заболевание преимущественно «возрастное», не по карману. Также выяснилось, что при огромном спектре современных эффективных препаратов для диабетиков, которые входят в «льготный» перечень, татарстанские эндокринологи выдают бесплатные рецепты преимущественно на дешевый и не всем подходящий «метформин».

Пациенты, страдающие диабетом, также обращались в Минздрав РТ с жалобами на отсутствие в аптеках препаратов «Форсига» и «Джардинс» для льготников.

ОМС — из крайности в крайность

В октябре 2025 года стало известно, что Татарстан может стать пилотным регионом для «обкатки» инициативы Всероссийского союза страховщиков по трансформации медицинского страхования, направленной на профилактику, а не лечение заболеваний, а также на дополнение программы обязательного медицинского страхования продуктами добровольного медицинского страхования.

Подробности предлагаемых изменений пока не озвучивались, но по отдельным намекам, прозвучавшим в комментариях страховщиков и руководства казанских больниц, можно предположить, что пациентов могут подвести к безальтернативной обязанности оплачивать ДМС в том или ином объеме, увязав это с прохождением или непрохождением плановой диспансеризации.

При этом сама диспансеризация во многом превратилась в формальность, так как не имеет логического продолжения: при выявлении тех или иных рисков для здоровья пациенту не выдают направление к нужному специалисту и на необходимые для него обследования, а лишь рекомендуют посетить врача и обследоваться. В условиях тотального дефицита кадров и низких квот на обследования в рамках ОМС сделать это архисложно, поэтому диспансеризация зачастую просто не получает необходимого продолжения.

Тем временем сами татарстанцы в 2025 году стали обнаруживать в личных кабинетах на портале «Госуслуги РФ» информацию о прохождении дипспансеризации в даты, когда они и близко к поликлинике не подходили, и получении от врачей рекомендаций, которых в реальности не получали.

За увеличение объемов госзаказа, то есть за средства ОМС, начали активно бороться ведомственные и коммерческие клиники. Так, в марте 2025 года на медицинском совете в знаменитой казанской железнодорожной клинике прозвучала информация об обращении в республиканский Минздрав о закреплении за клиникой дополнительных объемов прикрепленного населения из числа новостроек.

«Нас ждут большие изменения»

Подводя итоги 2025 года для татарстанской медицины, «Реальное время» попросило экспертов высказаться о самых знаковых, на их взгляд, событиях в отрасли за последние 12 месяцев.

— Медицина Татарстана продолжает каждодневную работу по охране здоровья людей, и в этом плане 2025 год ознаменовался очень серьезными инфраструктурными достижениями, — говорит ректор КГМУ, депутат Госсовета Татарстана Алексей Созинов. — Я бы отметил введение в строй очень нужной людям, большому жилому массиву поликлиники в «Салават купере». Это решение, которое дает возможность людям получить доступную медицинскую помощь.

Еще более значимым для достижения доступности медицинской помощи, по его мнению, является решение проблемы кадров. Созинов придает огромное значение принятию федерального закона, который вводит новую систему допуска выпускников медицинских вузов к профессиональной деятельности.

— Нас ждут большие изменения, — говорит он. — Закон подписан только 17 ноября и вступит в силу в марте 2026 года. И есть надежда, что молодые врачи будут приходить в отрасль, а государство обеспечит им социальную защиту. Именно на это сейчас направлены усилия, в том числе и Государственного совета Республики Татарстан.

«В крупные клиники пришла новая техника»

— 16 декабря открылась огромная, прекрасно оснащенная поликлиника в казанском ЖК «Весна», и это одно из самых важных, по моему мнению, событий ушедшего года, — говорит главврач Городской клинической больницы №12 Рамиль Ахметов. — А еще в 2025 году прошел первый этап оснащения лечебных учреждений республики оборудованием, сейчас полностью закрыта потребность в эндоскопическом оборудовании, КТ, оборудовании для наркоза и многом другом.

Ахметов подчеркнул, что новая техника пришла в ряд крупных клиник и поликлиник республики, ее получили районные медицинские учреждения, и это позволит сделать обследования и медицинскую помощь более доступными для пациентов.

