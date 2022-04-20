Новости промышленности

02:52 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На базе ТГК-16 будет создан центр компетенций энергетики СИБУРа

09:25, 20.04.2022
На базе ТГК-16 будет создан центр компетенций энергетики СИБУРа
Фото: АО «ТГК-16»

Энергетическое предприятие ТГК-16 станет центром компетенций энергетики для всех предприятий СИБУРа. Об этом в своем выступлении на заседании Правительства РТ на площадке стартовавшего в Татарстане Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности сообщил член правления - управляющий директор СИБУРа Руслан Гиззатуллин. Именно он курирует в компании вопросы надежности, энергоэффективности и цифровизации производственных процессов.

— В настоящий момент в Группе СИБУР формируется сразу несколько центров компетенции: это центр компетенций по пластикам, центр компетенций по каучукам. В связи с тем, что в настоящий момент в СИБУР вошло предприятие ТГК-16, принято решение о развитии на его базе центра компетенций в области энергетики, — отметил он.

Создание центра позволит как развивать компетенции самой ТГК-16, так и тиражировать лучшие практики на энергетические предприятия СИБУРа в других регионах.

По словам Гиззатуллина, основными направлениями центра энергетических компетенций станут:

  • предоставление услуг по эксплуатации энергообъектов генерации тепловой и электрической энергии, в том числе в комбинированном цикле;
  • централизация тарифообразования и ценообразования в регулируемых видах деятельности СИБУРа;
  • производство и реализация электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
  • надежное энергообеспечение ключевых предприятий СИБУРа;
  • подготовка предложений по повышению эффективности объектов теплоэлектроэнергетики предприятий СИБУРа. Техническая экспертиза проектных решений в области теплоэнергетики, электроэнергетики, водоподготовки. Предоставление услуг технического заказчика при строительстве объектов энергетической инфраструктуры предприятий СИБУРа;
  • экспертная оценка проектов законодательных актов в области энергетики, подготовка законодательных инициатив.

Работа по многим направлениям фактически уже ведется. Так, ТГК-16 является техническим заказчиком по реализации проектов по строительству парогазовых установок на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Вновь возводимые мощности планируется передать в эксплуатацию персоналом ТГК-16.

ПромышленностьНефтехимияЭнергетика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также