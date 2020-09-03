Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги первой половины года

3 сентября прошло заседание совета директоров АО «ТГК-16», в работе которого принял участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

В повестке дня обсудили результаты деятельности компании за первое полугодие — выполнение плана производства продукции, исполнение и выполнение плана капитальных вложений, а также проанализировали повышение эффективности коммерческой деятельности с использованием инструментов электронных торговых площадок.

За отчетный период отпуск тепловой энергии составил 8 856 Гкал, отпуск энергии в сеть — 3 831 млн кВт·ч.

Совет директоров рассмотрел показатели финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев — выручка от продажи продукции составила 13 968 млн рублей. Компания перечислила налоговые платежи в бюджет всех уровней на сумму 1 419 млн рублей за тот же период. Количество завершенных АО «ТГК-16» закупочных процедур в первом полугодии 2020 года составило 252.

Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили совету директоров о ходе подготовки компании к отопительному осенне-зимнему сезону и реализации проектов по повышению надежности энерго- и теплоснабжения потребителей республики.

По итогу заседания совета директоров были поставлены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.