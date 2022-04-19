Казанская ТЭЦ-3 стала лучшей в области энергосбережения

Фото: Максим Платонов

Награждение победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2021 года состоялось в рамках Татарстанского международного форума. Награды вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В номинации «Электроэнергетика» победителем стал филиал АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.

— Сегодняшняя награда — это результат работы нашей команды в течение нескольких лет, итог долгосрочной программы энергоресурсосбережения, включающей в себя внедрение газотурбинных технологий, модернизацию паросиловой части станции. Благодаря ее реализации мы смогли заметно уменьшить затраты топлива и снизить себестоимость вырабатываемой энергии, — прокомментировал победу директор Казанской ТЭЦ-3 Дмитрий Демидов.

По словам Демидова, работа в этом направлении благотворно влияет не только на показатели ТЭЦ, но и на экологию, так как станции удается снижать количество выбросов в атмосферу.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности начал свою работу сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» и продлится до 21 апреля.