Александр Шадриков: «Экология нас объединяет. У нее нет ни конфессии, ни нации»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана — об итогах 2025 года в природоохранной сфере

Фото: Артем Дергунов

С 2018 года в Татарстане в природоохранные мероприятия было вложено 106 миллиардов рублей. 74 млрд из них — это вклад предприятий. В предновогоднем интервью «Реальному времени» министр экологии Татарстана Александр Шадриков акцентировал внимание на том, что бизнес республики показывает и высокую социальную ответственность, и экологоориентированность. О том, как реализуются профильные нацпроекты, как решается проблема воздуха на севере Казани, как Татарстан стал флагманом по рекультивации, зачем республике спасать снежного барса и что общего между биткоином и углеродной единицей — в расшифровке беседы.

«74 миллиарда вложено нашими промышленными предприятиями за 8 лет. Это огромные цифры»

— Недавно я был на подведении итогов традиционного республиканского конкурса «ЭКОлидер 2025» — это впечатляет и по масштабам, и по объему, и по задействованности наших граждан в решении вопросов экологического благополучия. Думаю, что сейчас, в канун Нового года самое время рассказать о том, чего удалось добиться.

— Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Реального времени». Действительно, конкурс «ЭКОлидер» подводит итоги того, что было сделано в течение года нашими жителями, детскими садами, вузами, предприятиями, министерствами и ведомствами, которые участвуют в защите природы. Подведя их, мы выражаем слова огромной благодарности жителям Татарстана.

Каждый человек, когда год завершается, подводит итоги того, что он сделал, планирует какие новые задачи поставить себе. Но важно еще и вспомнить, как все это начиналось. Я вчера до поздней ночи просматривал архив с 2018 года: как начинали берегоукрепление Нижнекамской дамбы, какие процедурные и юридические моменты возникали. Как решали юридические вопросы, связанные с правом собственности, чтобы включить демонтаж бездействующего нефтепровода на Озерном месторождении в федеральную программу. Как в 2018 году начинали нацпроект «Экология», как включали в него объекты в Татарстане — те же иловые поля казанских очистных сооружений...

предоставлено Минэкологии РТ

— Сколько раз, начиная какой-то проект, вы слышали слова «это невозможно», «это не получится», «до вас такого никто не делал»?

— Когда так говорят, входишь в еще больший кураж — значит, это надо сделать! Чем сложнее уравнение и чем больше в нем неизвестных, тем больше интригует решение этого уравнения. Поэтому, когда включаешься в такой проект — он сложный, он интересный, а главное — ты понимаешь, что там накопленный ущерб за 30, за 50 лет… Мы говорили с вами про иловые поля. Сколько лет были попытки — и вот, благодаря нацпроекту, в 2026 году их рекультивация завершится. Или свалка близ села Прости — сколько лет она горела! Но прошла рекультивация, речка открылась, там забили 12 родников, и жители ощущают благотворный эффект. Конечно, все это реализовывалось при поддержке нашего раиса, Рустама Нургалиевича Минниханова, и при поддержке Минприроды России.

106 миллиардов рублей с 2018 года вложено в республике в экологию! 74 миллиарда вложено нашими промышленными предприятиями за 8 лет. Это огромные цифры. И это свидетельство конструктивного диалога, сложившегося между властью, обществом, бизнесом и наукой. За цифрами, которые мы показываем на слайдах, лежит благополучие наших граждан, наших жителей Республики Татарстан. Мы видим результат по тому, как уменьшается количество жалоб на качество атмосферного воздуха, на здоровье водных объектов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Сложно занять первое место, но устоять на нем снова и снова — еще сложнее»

— Возвращаясь к церемонии награждения победителей конкурса «ЭКОлидер», я вспоминаю один из самых впечатляющих моментов — когда на сцену вышла маленькая девочка. Несмотря на свой возраст, она настоящий, упрямый боец за экологию родной республики. Мне вспомнилось, с каким теплом вы говорите о возрожденном движении юннатов. Как оно сейчас развивается?

— Я педагог по образованию — учитель физики. Всегда вспоминаю, что говорили нам наши преподаватели: «Что такое образовательная система в наше время? Это обучение, воспитание, развитие». На этих трех китах держится система образования. И когда наши учителя, наши воспитатели в детских садах активно подключаются, мы видим детей, которые искренне любят все, что их окружает. Люди, которые с любовью относятся к окружающему миру, будут точно с любовью относиться к своим ровесникам, друзьям, соседям, близким. Это огромная воспитательная работа. И за это нашим педагогам и воспитателям огромное спасибо. Больше всего заявок на конкурс поступает именно от них.

Конкурс «ЭКОлидер» собирает на своей площадке самых разных людей — от вот этой маленькой девочки, которая даже в школу еще не пошла, до крупных промышленников, руководителей предприятий. В республике сложился конструктивный диалог. Это помогает решить наши задачи, которые служат одной цели — благополучию наших граждан.

— Кроме того, Татарстан вновь победил в акции «Вода России».

— Это еще один очень важный показатель: пятый год подряд мы занимаем первое место в рамках акции «Вода России», которая сейчас проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Это не просто победа. Сложно занять первое место, но устоять на нем снова и снова — еще сложнее. А наша республика уже пять раз сумела это сделать. Это говорит о доверии наших жителей. И этим высоким доверием мы как министерство очень дорожим. Мы абсолютно открыты и вместе идем к одной цели. Экология нас объединяет. У экологии нет ни конфессии, ни нации, ни партийных знамен. Земной шар — один. Воздух — один. И мы должны все вместе сплотиться, чтобы сделать воздух чище, сохранить водные объекты и почву. Такая задача есть — и ее решение воплощается в приведенных цифрах.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

За 2025 год превышений ПДК на севере Казани стало меньше в восемь раз, а жалоб на качество воздуха — в три раза

— Кстати, о цифрах. В прошлом году, когда мы с вами встречались в нашей студии, зашла речь о количестве жалоб на качество воздуха на севере Казани. Как меняется ситуация?

— По поручению раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова мы приняли постановление Кабинета министров о нормировании выбросов. Совместно с коллегами мы провели аналитику по северной части Казани и оценили вклад по каждому из 273 веществ, которые влияют на качество воздуха. Соответственно, по каждому веществу оценили и вклад каждого предприятия, которые здесь работают. К этой работе подключились серьезные научно-исследовательские учреждения. Мы попросили их провести после Нового года брифинг, чтобы из их уст прозвучало, кто виноват.

На основании наших сводных расчетов, исходя из данных наших АСКЗА, мы умеем вычислять, где находится источник тех или иных залповых или аварийных выбросов. Мы сейчас фиксируем превышения ПДК на севере Казани. За 2025 год их количество снизилось в восемь раз, и в три раза уменьшилось количество жалоб от населения. Кстати, выявились какие-то интересанты, которые с одного и того же IP-адреса отправляют по 20—30 жалоб. Но даже несмотря на это, мы видим существенное снижение. Уже проведена большая работа, но предстоит сделать еще больше. Потому что нарушители должны реализовать свои обязательства и в рамках концессионного соглашения, и в рамках федерального закона. И после этого качество воздуха должно улучшиться.

У нас уже есть положительный пример по Нижнекамскому промузлу. В 2018 году там было 583 жалобы от населения на качество атмосферного воздуха. За 2025 год их поступило всего четыре. Уменьшение в 145 раз! Все это — благодаря той работе, которая была проведена с промышленными предприятиями. Их социальная ответственность и экологоориентированность налицо. Например, «Нижнекамскнефтехим» первым в республике открыл свои АСКЗА в санитарно-защитной зоне для нас: теперь данные по 36 загрязняющим веществам поступают в режиме онлайн на наши серверы. Каждые 20 секунд идут автоматические замеры, которые каждые 20 минут усредняются и передаются нам. Значит, они не боятся демонстрировать нам свои показатели. А сейчас, в 2025 году, в республиканской сети мониторинга работает 31 АСКЗА, из которых 14 принадлежит предприятиям республики. «Нижнекамскнефтехим» своим примером показал, как нужно относиться к экологии.

предоставлено Минэкологии РТ

— Какие еще предприятия открыли свои АСКЗА для вас?

— «Казаньоргсинтез», ТАИФ-НК, ТАНЕКО, «Татнефть». Кроме того, четыре из десяти передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ) в республике тоже принадлежат промышленным предприятиям. Работа с ними выстроена так: если мы фиксируем превышение ПДК по какому-либо веществу, то на основании сводных расчетов понимаем, откуда оно идет. По нашей просьбе ПЭЛ этого предприятия встает на ту точку, с которой, по нашим расчетам, идет загрязнение, и начинает замеры. Результаты в автоматическом режиме передаются на наш сервер. Это тоже говорит об открытости нашего бизнеса.

В конце июля рекультивация иловых полей должна быть завершена

— Вы затронули вопрос о том, как служить примером для остальных. В связи с этим хотелось бы вернуться к вопросу об иловых полях в Отарах. Если я не ошибаюсь, летом 2026 года работы по рекультивации будут завершены. Насколько интересен этот пилотный проект другим регионам и есть ли заинтересованность в том, чтобы перенять опыт Татарстана?

— В позапрошлом году по поручению Виктории Абрамченко, которая была на тот момент вице-премьером, мы провели научно-практическую конференцию о том, как реализовывать федеральную программу «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». Действительно, иловые поля — проект очень сложный, сейчас он завершается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Мы изучили 36 разных технологий рекультивации. 32 дошли до научно-технического совета, 12 — до опытно-производственных работ. В итоге выбрали геотубирование. Основными задачами были обезвоживание илового осадка, его обезвреживание (стабилизация тяжелых металлов), обеззараживание (ликвидация патогенной микрофлоры). В итоге нужно было превратить илы в рекультивант. Общая площадь рекультивируемого участка вместе с санитарно-защитной зоной — 140 гектаров. 42 гектара остается под геотубами, остальное высвобождается.

Сегодня мы видим масштаб той работы, которую реализовывает подрядчик. В конце июля все должно быть завершено. В перспективе, я уверен, там будет красивейшее место.

предоставлено пресс-службой ООО «Ядран-Строй»

— Получается, столько десятилетий накапливался этот вред, и за относительно непродолжительный промежуток времени при достаточном упорстве и профессионализме его удалось ликвидировать.

— Главное — что в нас поверил наш раис Рустам Нургалиевич Минниханов. И, конечно же, это огромная работа большой команды. Подключилась наука: начинали мы с НИИ экологии и недропользования, делали изыскания, потом проводили всё через расширенный научно-технический совет. Ученые изучали проектно-изыскательские работы, дополняли, если чего-то не хватало. Словом, сегодня мы подводим итоги этой огромной работы.

«На гербе республики — крылатый снежный барс. Кто еще должен им заниматься, если не мы?»

— Не менее масштабная работа предстоит еще и в отношении символа республики — снежного барса. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте: как запустился процесс, что еще предстоит сделать? Ведь на Алтае уже готов научный центр, укомплектованный сотрудниками.

— Снова обращусь к истории. В 2018 году я приехал в Минприроды, и увидел, что там в рамках федеральной программы «Сохранение биоразнообразия» было всего пять проектов. Спросил у тогдашнего руководителя департамента биоразнообразия: «А почему нас нет? Татарстана?» Он спросил: «А что вы хотите сделать?» Я ответил: «Работать над сохранением снежного барса». Все очень удивились: «Почему вы? Где Татарстан — и где снежные барсы?» Мы начали объяснять: на гербе республики — крылатый снежный барс. Кто еще должен им заниматься, если не мы, татары?

Мало кто поддерживал нас тогда, но при поддержке Рустама Нургалиевича мы все-таки смогли внести изменения в нацпроект «Экология» и включить в него сохранение популяции снежного барса. Эту работу взяла на себя Республика Татарстан. И сейчас в ареале обитания барса — на Алтае — построен научный центр. Большое участие в этом приняла компания «Татнефть», за это мы благодарны ее руководителю Наилю Маганову. В 2025 году мы провели в Казани международную конференцию по изучению и сохранению ирбиса в мире. Пять организаций выступили учредителями АНО «Центр сохранения снежного барса». В Республике Алтай, как я уже сказал, построен центр, в него недавно для изучения привезены три барса из Киргизии, сейчас там живут уже две пары — одну самочку взяли еще и из Новосибирского зоопарка. Сейчас ждем появления котят. Прорабатываем вопрос с Монголией: президент Монголии вручил сертификат на барса президенту нашей страны Владимиру Путину. Сейчас идет работа по отлову ирбиса, надо еще решить правовые вопросы, после чего можно будет его привезти в научный центр.

Наша задача — сохранить геном снежного барса. От 72 до 80 особей всего живут сейчас в России, и мы должны спасти этот вид. А для этого надо много поработать.

— В эту работу включается и другой крупный бизнес, верно?

— С «ТАИФ-НК АЗС» было подписание, «Татспиртпром» включился, «Нефис Косметикс», сейчас коллеги прорабатывают подписание соглашения еще с одним крупным предприятием. Фонд «Ирбис», который создал Али Мусаевич Узденов, тоже сейчас поддерживает наш центр.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Стоит чему-то важному и интересному начаться — и Татарстан объединяется вокруг этого.

— Действительно, в Республике Татарстан жители и бизнес очень сплоченно реагируют на цели и задачи, которые стоят перед нами в целом. И мы видим результат.

«Нужно рационально использовать водный ресурс: его больше не станет»

— Плотно взаимодействует Минэкологии и с татарстанским отделением Русского географического общества. Его руководитель Дмитрий Шиллер недавно в нашей студии рассказывал о том, как идет работа по расчистке водоемов, и ужасался тому, какой огромный объем пластика извлекается из Казанки.

— Дмитрий Августович — человек выдающийся, идейный, капитан своей команды, который умеет зажечь всех и увлечь за собой. Очень многое было нами сделано при поддержке РГО непосредственно под его началом. Например, проект «Свободный ток» — расчистка Казанки, 32 километра уже пройдено. Многое они делают и по юннатскому движению — уже более 2,5 тысячи юннатов в Татарстане. Многие наши академики когда-то были юннатами, и это означает, что движение позволяет маленькому ребенку еще в детстве определиться со своей будущей профессией. Сегодня эта работа продолжается при поддержке РГО.

— Кстати, о воде. Мы помним ужасный год, когда потеряли воду в буквальном смысле слова. Волга и Казанка обнажили дно. Вы тогда приняли эту проблему близко к сердцу. Многое сделано, чтобы эта ситуация не повторилась.

— Да, было такое время, когда вода в Верхнем Услоне опустилась до уровня 49 м 78 см по Балтийской системе. Мы всегда говорим, что должно быть рациональное использование водных ресурсов — не в интересах одного субъекта, а всего Волжско-Камского каскада. Должны приниматься взвешенные решения. И когда мы лоббировали этот вопрос в интересах республики, мы слышали фразу «Татарам, как всегда, больше всех надо». Но на Куйбышевском водохранилище живет 12 миллионов человек и стоят пять субъектов Федерации! Мы с коллегами из этих субъектов вместе собирались в рамках межведомственной рабочей комиссии, и они передали все свои голоса Татарстану. И я по сей день на межведомственной рабочей группе голосую от имени пяти субъектов Российской Федерации.

Мы научились моделировать все 13 гидроузлов Волжско-Камского каскада. Видим, какие сбросные расходы показывает каждый гидроузел, и как это повлияет на остальной каскад, видна общая динамика. Не раз мы говорили: проблема есть, Каспий уходит. Ему не хватает подпора на 3,5—4 метра из-за низкого обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Мы поднимали архивные документы. Еще в 1907 году вставал первый вопрос о строительстве низконапорного гидроузла на Волго-Ахтубинской пойме. К сожалению, это до сих пор не сделано. И сегодня мы имеем то, что имеем. Между тем Куйбышевское водохранилище — это один из основных водных аккумуляторов всего Волжско-Камского каскада, оно занимает первое место в Европейской части по водоразмещению. Соответственно, водохранилище снабжает всю Нижнюю Волгу.

Конечно, в Росводресурсах на заседаниях МРГ к нашей позиции всегда прислушиваются, и за это мы им благодарны. Там работают профессионалы. Мы всегда говорим, что нужно рационально использовать водный ресурс: его больше не станет, а к тому, что есть, надо бережно относиться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«А что касается углеродных единиц, я всегда сравниваю их с биткоином»

— В Татарстане идет масштабная работа по достижению углеродной нейтральности. Предприятия модернизируют свои мощности, чтобы снизить эмиссию парниковых газов, они взвешенно подходят и к созданию новых производственных мощностей. 20—30 лет назад никто и не задумывался над тем, насколько это важно.

— Может быть, это тогда никто и не обсуждал — ни углеродные единицы, ни их верификацию. Но у нас в республике аналитика по выбросам с 1998 года показывает, что за это время у нас ВРП увеличился в 3,1 раза, при этом нагрузка на атмосферный воздух снизилась на 25,6%, а на водные объекты — на 67,9%. Все это — в сопоставимых ценах.

Повторюсь, это говорит о высокой социальной и экологической ответственности наших предприятий. Уменьшение выбросов и неочищенных сбросов говорит о том, что огромная работа уже проводилась, даже когда мы еще не говорили про углеродные единицы. То, что заложили наши ветераны отрасли — учет и контроль — сегодня помогает нам решать многие вопросы.

А что касается углеродных единиц, я всегда сравниваю их с биткоином. Когда-то он стоил 10 центов, а сейчас колеблется в районе 87 тысяч долларов. Сегодня и углеродная единица стоит копейки — пару лет назад первой ценой было 30 рублей. Но на сегодняшний день предприятия этим серьезно занимаются. Хочу поставить в пример «Татнефть» и «Сибур» — первая выработала 4,57 млн углеродных единиц, второй — 5,65 млн. Их проекты — это и крупнейшая модернизация, и лесонасаждения, и другие экологические проекты. Конечно же, эту работу нужно продолжать.

По поручению раиса Татарстана Министерство экологии занимается координацией этого процесса. 57 проектов сегодня реализуются в рамках стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. В 2050 году мы должны выйти на углеродную нейтральность.

— Кто-то скажет, что это невозможно, а для нас это очередной вызов?

— Для нас это просто интересно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мы с командой научились структурировать проблемы, чтобы системно их решать»

— Что еще у вас в планах?

— Мы с командой научились структурировать проблемы, чтобы системно их решать. Расставлять проблематику по приоритетности. Например, объекты, которые мы уже обсудили с вами сегодня, были приоритетными, и их нужно было решить сегодня, чтобы улучшить благополучие жителей.

В то же время, есть еще не до конца решенные вопросы. Например, надо окончательно снять проблему воздуха в северной части Казани, это серьезная задача. Кроме того, надо менять правила использования водных ресурсов для того, чтобы организовать рациональное водопользование на Волжско-Камском каскаде.

Сложно визуализировать уменьшение выбросов и неочищенных сбросов. Но основной показатель качества нашей работы — уменьшение количества жалоб от населения. Оно должно стремиться к нулю. И мы научились не просто ликвидировать проблемы, но и предотвращать их. Мы должны работать заблаговременно, чтобы не допускать загрязнения. Стабильность должна быть по всем направлениям, и к этому мы идем. Мы видим на слайде, как уменьшается количество жалоб в Министерство экологии. Причем та единственная строчка, по которой мы видим увеличение — это вопросы, которые находятся не в нашем ведении, мы их перенаправляем в компетентные органы.

предоставлено Минэкологии РТ

— Получается, что вы не оставляете без внимания даже те вопросы, которые к вам не имеют отношения? Определяете, в чьей они сфере ответственности, и направляете туда?

Да. Здесь приведу еще простой пример по северной части Казани. Мы не раз говорили: 93,5% суммарных выбросов загрязняющих веществ приходится на объекты, поднадзорные федеральному контролю. 99,7% превышений, фиксируемых тремя АСКЗА, — это сероводород, выбрасываемый федеральными поднадзорными объектами. Но, несмотря на это, мы являемся координатором межведомственной рабочей группы, чтобы совместно выстроить работу с нарушителями. Чтобы минимизировать фиксацию ПДК нашими станциями, несмотря на то, что мы — региональное ведомство. А пишут нам по множеству вопросов, которые находятся не в нашей компетенции. Тут и бродячие собаки, и срубленные деревья, и т. д. Мы их перенаправляем коллегам из профильных ведомств. Но, несмотря на это, наша задача — быть максимально близкими к жителям и открытыми для них.



— В завершение разговора хочется поздравить вас лично и всю вашу команду с наступающим Новым годом!

— 8 лет назад мы начали работу, и многое было сделано. Но еще больше предстоит сделать, и результат можно получить только при совместной работе. Мы хотим объединить под флагом экологии всех — промышленные предприятия, детские сады и школы, министерства и ведомства. Каждый год мы ставим себе новые задачи. Главное, что я хочу пожелать вам всем — здоровья, удачи во всех начинаниях. Новый год — это всегда новые задачи и новые мечты. Пусть они все исполняются!

