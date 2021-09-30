ТГК-16 — победитель конкурса «1С: Проект года»

Фото: АО «ТГК-16»

Проект АО «ТГК-16» по автоматизации закупочной деятельности признан лучшим в электроэнергетической отрасли Российской Федерации по итогам 2020 года в рамках международного конкурса лучших проектов по автоматизации управления и учета «1С: Проект года».

Конкурс ежегодно проводится с целью определения пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации и продвижении знаковых проектов по внедрению решений на платформе «1С: Предприятие». В рамках конкурса было рассмотрено 198 проектов от организаций со всей страны.

В ходе проекта, реализованного в ТГК-16 на базе «1С:ERP.Управление холдингом», было создано единое информационное пространство планирования и проведения закупочных процедур: начиная от формирования потребностей в закупках товаров, работ и услуг, создания плана закупок с последующим формированием и согласованием закупочной документации, подведением итогов закупочных процедур до процессов согласования и заключения договоров. В результате выполнения проекта было автоматизировано более 400 рабочих мест.

Была выполнена интеграция «1С:ERP.Управление холдингом» с ранее внедренными решениями «1С: Управление производственным предприятием», «1С: Зарплата и управление персоналом» и другими информационными системами компании. Также было обеспечено формирование пакета закупочной документации и отчетных форм за счет использования настраиваемых шаблонов, разработан механизм подписания закупочной документации и присоединенных файлов с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), создано универсальное хранилище шаблонов для автоматического формирования закупочной документации и протоколов заседания закупочной комиссии в зависимости от способов выбора поставщика. Проведена большая работа по разработке функционала для проведения многолотовых процедур на электронной торговой площадке Onlinecontract, по результатам которого получена возможность заключения одного договора по нескольким лотам.

«Сегодня автоматизация бизнес-процессов является неотъемлемым условием развития компаний. С помощью реализованной системы нам удалось не только обеспечить прозрачность и управляемость процессов закупочной деятельности на каждом этапе, но и значительно повысить оперативность проведения закупочных процедур, исключив риски возникновения ошибок при формировании и консолидации закупочной документации», — отметил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. Проведенные мероприятия позволили обеспечить контроль закупочной деятельности в целом за счет применения автоматических аналитических отчетов, повысить эффективность мониторинга и контроля процессов управления закупками в соответствии с требованиями Федерального закона №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.

Отметим, ранее ТГК-16 была номинирована с данным проектом в номинации «Управление закупками» (раздел «Лучший управленческий проект») конкурса «Проект года — 2020» GlobalCIO|DigitalExperts.

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