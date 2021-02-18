Достижения сотрудников ТГК-16 отметили на Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2020»

В Год науки и технологий в Москве подвели итоги XXI Всероссийского конкурса «Инженер года — 2020». В число лучших инженеров России в очередной раз вошли сотрудники энергокомпании «ТГК-16».

Звания «Профессиональный инженер России» по результатам I тура удостоились заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Разиль Авзалов, начальник химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Евгений Костылев, начальник производственно-технического отдела ТГК-16 Алмаз Латыпов. По версии «Инженерное искусство молодых» дипломами «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» наградили инженера первой категории производственно-технического отдела ТГК-16 Гузель Абдулвалиеву, ведущего инженера производственно-технического отдела Казанской ТЭЦ-3 Алексея Никитина, начальника воднохимической лаборатории Нижнекамской ТЭЦ-1 Анну Аникину.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации чествование лауреатов конкурса прошло в формате видеоконференции.

Всероссийский конкурс «Инженер года» — социальный проект, способствующий выявлению и распространению передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Это одна из наиболее престижных премий в профессии.

В предварительном этапе в конкурсе участвовало более 70 тыс. человек из 63 регионов России. Они стали призерами в своих номинациях на предприятиях, на отраслевых научно-технических смотрах или в регионах. По итогам 2020 года дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса» наградили 245 участников конкурса по версии «Профессиональные инженеры» и 156 — по версии «Инженерное искусство молодых».

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