ТГК-16 на Kazanforum-2024

13:01, 17.05.2024 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 15
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  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев

Представители 84 регионов России и 85 стран мира посетители Kazan Expo, где в эти дни проходит Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Традиционно в последние годы он собирает вокруг себя крупные промышленные предприятия страны. «В нынешних условиях есть ограничения по поставке отдельных запчастей, реагентов из зарубежных стран, из-за чего мы переориентируемся на те страны, которые готовы выстраивать партнерские отношения, поэтому этот форум очень важен для нас, — объяснил интерес к мероприятию генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. Энергетики в рамках форума представили свой стенд на выставке Russia Halal Expo. Как для ТГК-16 прошел Kazanforum — в фоторепортаже «Реального времени».

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