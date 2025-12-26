Александр Шадриков: «Это не просто цифры. Это показатель доверия наших граждан»
Министр экологии Татарстана описал главные достижения года, похвалил предприятия и указал на одного из основных виновников загрязнения севера Казани
«Предприятия вкладываются в благополучие наших жителей»
За 8 лет в Татарстане было вложено 106 миллиардов рублей в природоохранные мероприятия. Особенно отрадно то, что львиную долю этих средств — 73,9 млрд рублей — вложили в защиту окружающей среды предприятия-природопользователи республики. 13,2 млрд — финансирование из регионального и местных бюджетов, 19 млрд рублей поступило из федерального бюджета. Сумма предотвращенного ущерба за 8 лет составила 117 миллиардов рублей, проведено 1 358 мероприятий. По предварительной оценке, только за 2025 год всего на природоохранные мероприятия в Татарстане потрачено 16,8 млрд рублей, 15 млрд из них вложили предприятия.
Эти серьезные итоги представил на предновогодней встрече с журналистами министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
— Вчера мы обсуждали эти результаты с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Александровичем Козловым. 74 миллиарда за 8 лет вложили наши экологоориентированные предприятия. Это говорит об их социальной ответственности. Предприятия не просто гонятся за собственной экономикой, они вкладываются в благополучие наших жителей.
В 2024 году завершился национальный проект «Экология», а в 2025-м начался нацпроект «Экологическое благополучие». В 2025 году из него Татарстану были выделены 494,2 млн рублей на федеральный проект «Вода России» и 160,8 млн рублей — на федеральный проект «Сохранение лесов».
«Коллеги из других регионов говорили: «Только Татарстан может такое реализовать»
За 8 лет было проведено множество водоохранных мероприятий в республике. Оздоровлены 28 водных объектов, расчищены 44 участка речных русел общей протяженностью 85,6 км. Капитально отремонтированы 79 гидротехнических сооружений и построено 12 сооружений по берегоукреплению. Так, в 2025 году были проведены руслорегулирующие мероприятия на реке Малый Черемшан в Билярске, расчищено русло реки Сумки в деревне Ивановское Зеленодольского района.
Начаты работы по расчистке реки Мелекески в Набережных Челнах, что особенно важно в свете приближающегося юбилея города. Работы уже ведутся, проект запланирован по 2027 год включительно, но министр считает, что завершить его удастся уже в 2026-м.
Проект «Свободный ток» — расчистка русла Казанки — тоже продолжается в этом году при поддержке татарстанского отделения РГО. С 2023 года из воды уже подняты 5,5 тысячи кубометров дерева, собрано 900 мешков мусора, расчищено 76 завалов на 32 километрах реки. Помимо того, что улучшается течение реки, Минэкологии начало еще и проект по реконструкции лесных насаждений близ Казанки. Цель — снизить загрязнение реки за счет диффузного стока. Возрождение леса поможет задерживать сток с окрестных территорий, с которым в реку попадает и крупный мусор, и растворенные поллютанты. Нынешней осенью в Арском муниципальном районе близ русла Казанки высажены 8 тысяч сеянцев хвойных и лиственных деревьев на площади 4,18 гектара.
Отдельно министр остановился на рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в Казани. «Реальное время» рассказывало об этом пилотном мегапроекте и о причинах переноса его окончания. Александр Шадриков сказал:
— Действительно, проект очень сложный. Коллеги из других регионов говорили: «Только Республика Татарстан может такое реализовать». Но поскольку проект пилотный, на срок его реализации повлиял ряд факторов. Свои коррективы внесли и санкции. Проект получился на 8 миллиардов, но в результате 140 гектаров в черте города в этом году будут отведены под инвестпроекты.
Жалоб на воздух по Нижнекамскому промузлу за 8 лет стало в 145 раз меньше
Система мониторинга атмосферного воздуха в республике расширяется каждый год. Сейчас в единую информационную систему Минэкологии Татарстана в режиме реального времени поступает информация с 31 автоматической станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), 14 из которых принадлежит крупнейшим предприятиям-природопользователям: ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть». Станции стоят в Казани, Елабуге, Менделеевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Азнакаево, Альметьевском и Зеленодольском районах. Кроме того, в распоряжении экологов 10 передвижных экологических лабораторий (шесть из них принадлежат министерству, четыре — крупным промышленным предприятиям), которые при необходимости выезжают на место и проводят оперативный анализ качества воздуха.
Такая конструктивная работа с предприятиями приносит плоды: если в 2018 году по Нижнекамскому промышленному узлу было 583 жалобы на качество атмосферного воздуха, то на сегодня их всего четыре по итогам 2025 года. Уменьшение — в 145 раз!
— То, что предприятия дают нам оперативную информацию со своих АСКЗА, — это пример для всей Российской Федерации. Мы в конструктивном диалоге пришли к тому, что промышленные предприятия добровольно передают на наши серверы данные по своим санитарно-защитным зонам. В таком формате этого нигде в Российской Федерации нет. И особенно важно для нас, экологов, то, что мы научились делать сводные расчеты и выходить на источник выброса. Этому помогает и цифровизация. Если какое-то превышение, мы можем сделать вывод, какое предприятие сделало залповый или аварийный выброс.
Кроме того, ГБУ «Геоцентр» теперь будет наблюдать еще и за уровнем гамма-излучения. Превышений пока не зафиксировано, но мониторинг ведется.
Полигон отходов на Химической закрылся — жалоб на запах на севере Казани стало меньше в 2,8 раза
Болевой точкой на экологической карте Татарстана несколько лет был север Казани, где жители беспрестанно жаловались на зловоние. Экологи реагировали: усилили систему контроля, и теперь здесь работают целых три из всех АСКЗА Татарстана и две передвижные экологические лаборатории. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Если в 2024 году здесь было зафиксировано 1 252 превышения ПДК загрязнителей в воздухе, то в 2025-м их количество упало в 7,9 раза — до 158. В 2,8 раза меньше поступило жалоб от жителей — 186, в то время как в прошлом году на качество воздуха пожаловались 539 раз.
Сложно не связать два логических факта: 26 декабря прошлого года был закрыт полигон ТКО на Химической — и напряженность ситуации резко снизилась.
— Мы нашли причину. Как бы кто ни уходил от ответственности, мы четко видим сегодня, кто внес наибольший вклад в ухудшение качества воздуха на севере Казани, — сказал министр. — Это не только наши доводы, сделанные на основе сводных расчетов по данным наших АСКЗА.
Дело в том, что по поводу северной части Казани была проделана большая научно-исследовательская работа: ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» провело определение источника неприятного запаха в этой зоне, а МГУ, УГЛУ, НИИ «Атмосфера», АНО «Экотерра», КНИТУ определяли источники загрязнения атмосферного воздуха в северо-западной части Казани. Наука неумолима: в качестве основного источника неприятных запахов обе исследовательские группы указывают на полигон ТКО на Химической, который принадлежит УК ПЖКХ.
Согласно данным государственного реестра объектов негативного воздействия, на полигоне УК ПЖКХ 15 источников выбросов. В основном это неорганизованные источники: карты полигона, пруд-накопитель фильтрата, внутренние проезды. То есть загрязняющие вещества в атмосферу попадают со всей площади полигона и не могут регулироваться. Теперь, когда полигон прекратил работу, предстоит добиться его рекультивации. Но это — в будущем.
Углеродная нейтральность, сохранение снежного барса и реинтродукция балобана
Продолжается в Татарстане работа по достижению углеродной нейтральности: план мероприятий утвержден в 2023 году, 43 мероприятия по внедрению передовых технологий на предприятиях Татарстана уже проведены, впереди дальнейшая работа. Всего запланировано 57 мероприятий, по ним определены 28 ответственных исполнителей. Цель — к 2050 году достигнуть полной углеродной нейтральности (то есть состояния, когда эмиссия углекислого газа и его улавливание из воздуха сравняются). Подробнее об этих проектах и научных разработках нашему изданию рассказывали в этом году заместитель министра экологии РТ Ольга Манидичева и глава Института экологии, природопользования и биотехнологии КФУ Светлана Селивановская.
Среди знаковых проектов Минэкологии — участие в сохранении популяции снежного барса. В России обитают 72 особи этого царственного животного. В 2025-м в Казани прошла Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». На нее приехали участники из всех 12 стран, где обитает в природе снежный барс. Была принята Казанская резолюция и подписаны соглашения о сотрудничестве. Работа продолжается и после конференции. На базе центра «Снежный барс», который при поддержке правительства Татарстана и ПАО «Татнефть» работает на Алтае, предложено было создать научный консорциум по сохранению генетического разнообразия барсов и по изучению их адаптации к природным условиям. Крупные предприятия Татарстана присоединились к этой работе и подписали соглашение о том, что поддержат проект по сохранению барса финансированием — это «ТАИФ-НК», «Нэфис Косметикс», «Татспиртпром» и другие компании.
Объясняя, почему именно Татарстан включился в работу по сохранению снежного барса, который никогда не жил на наших землях, министр с улыбкой показал на герб Татарстана:
— Потому что это наш символ — крылатый барс. Этот проект нам доверили на уровне Российской Федерации!
И еще один проект в сфере биоразнообразия — реинтродукция сокола-балобана. Об этом наше издание тоже неоднократно рассказывало. В 2026-м проект продолжится. На сегодня успешно встали на крыло и успешно реинтродуцировались 24 особи этой величественной птицы, а в Казанском зооботсаду орнитологи сумели вывести двух соколят.
В финале встречи с журналистами министр напомнил, что уже пятый год подряд Татарстан занимает первое место в стране в акции «Вода России»: в 2025 году в ней участвовало 410 тысяч татарстанцев!
— Это не просто цифры. Это показывает сплоченность жителей нашей республики вокруг той или иной задачи. Как мы умеем объединяться и реализовывать поставленные цели. А для Министерства экологии это в первую очередь показатель доверия наших граждан. И мы очень дорожим этим доверием! — подытожил Александр Шадриков.
