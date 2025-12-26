Александр Шадриков: «Это не просто цифры. Это показатель доверия наших граждан»

Министр экологии Татарстана описал главные достижения года, похвалил предприятия и указал на одного из основных виновников загрязнения севера Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Предприятия вкладываются в благополучие наших жителей»

За 8 лет в Татарстане было вложено 106 миллиардов рублей в природоохранные мероприятия. Особенно отрадно то, что львиную долю этих средств — 73,9 млрд рублей — вложили в защиту окружающей среды предприятия-природопользователи республики. 13,2 млрд — финансирование из регионального и местных бюджетов, 19 млрд рублей поступило из федерального бюджета. Сумма предотвращенного ущерба за 8 лет составила 117 миллиардов рублей, проведено 1 358 мероприятий. По предварительной оценке, только за 2025 год всего на природоохранные мероприятия в Татарстане потрачено 16,8 млрд рублей, 15 млрд из них вложили предприятия.

Эти серьезные итоги представил на предновогодней встрече с журналистами министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

— Вчера мы обсуждали эти результаты с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Александровичем Козловым. 74 миллиарда за 8 лет вложили наши экологоориентированные предприятия. Это говорит об их социальной ответственности. Предприятия не просто гонятся за собственной экономикой, они вкладываются в благополучие наших жителей.

В 2024 году завершился национальный проект «Экология», а в 2025-м начался нацпроект «Экологическое благополучие». В 2025 году из него Татарстану были выделены 494,2 млн рублей на федеральный проект «Вода России» и 160,8 млн рублей — на федеральный проект «Сохранение лесов».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Коллеги из других регионов говорили: «Только Татарстан может такое реализовать»

За 8 лет было проведено множество водоохранных мероприятий в республике. Оздоровлены 28 водных объектов, расчищены 44 участка речных русел общей протяженностью 85,6 км. Капитально отремонтированы 79 гидротехнических сооружений и построено 12 сооружений по берегоукреплению. Так, в 2025 году были проведены руслорегулирующие мероприятия на реке Малый Черемшан в Билярске, расчищено русло реки Сумки в деревне Ивановское Зеленодольского района.

Начаты работы по расчистке реки Мелекески в Набережных Челнах, что особенно важно в свете приближающегося юбилея города. Работы уже ведутся, проект запланирован по 2027 год включительно, но министр считает, что завершить его удастся уже в 2026-м.

С 2023 года из воды уже подняты 5,5 тысячи кубометров дерева, собрано 900 мешков мусора, расчищено 76 завалов на 32 километрах реки. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Проект «Свободный ток» — расчистка русла Казанки — тоже продолжается в этом году при поддержке татарстанского отделения РГО. С 2023 года из воды уже подняты 5,5 тысячи кубометров дерева, собрано 900 мешков мусора, расчищено 76 завалов на 32 километрах реки. Помимо того, что улучшается течение реки, Минэкологии начало еще и проект по реконструкции лесных насаждений близ Казанки. Цель — снизить загрязнение реки за счет диффузного стока. Возрождение леса поможет задерживать сток с окрестных территорий, с которым в реку попадает и крупный мусор, и растворенные поллютанты. Нынешней осенью в Арском муниципальном районе близ русла Казанки высажены 8 тысяч сеянцев хвойных и лиственных деревьев на площади 4,18 гектара.

Отдельно министр остановился на рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в Казани. «Реальное время» рассказывало об этом пилотном мегапроекте и о причинах переноса его окончания. Александр Шадриков сказал:

— Действительно, проект очень сложный. Коллеги из других регионов говорили: «Только Республика Татарстан может такое реализовать». Но поскольку проект пилотный, на срок его реализации повлиял ряд факторов. Свои коррективы внесли и санкции. Проект получился на 8 миллиардов, но в результате 140 гектаров в черте города в этом году будут отведены под инвестпроекты.

140 гектаров в черте города в этом году будут отведены под инвестпроекты. Реальное время / realnoevremya.ru

Жалоб на воздух по Нижнекамскому промузлу за 8 лет стало в 145 раз меньше

Система мониторинга атмосферного воздуха в республике расширяется каждый год. Сейчас в единую информационную систему Минэкологии Татарстана в режиме реального времени поступает информация с 31 автоматической станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), 14 из которых принадлежит крупнейшим предприятиям-природопользователям: ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть». Станции стоят в Казани, Елабуге, Менделеевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Азнакаево, Альметьевском и Зеленодольском районах. Кроме того, в распоряжении экологов 10 передвижных экологических лабораторий (шесть из них принадлежат министерству, четыре — крупным промышленным предприятиям), которые при необходимости выезжают на место и проводят оперативный анализ качества воздуха.

Такая конструктивная работа с предприятиями приносит плоды: если в 2018 году по Нижнекамскому промышленному узлу было 583 жалобы на качество атмосферного воздуха, то на сегодня их всего четыре по итогам 2025 года. Уменьшение — в 145 раз!

— То, что предприятия дают нам оперативную информацию со своих АСКЗА, — это пример для всей Российской Федерации. Мы в конструктивном диалоге пришли к тому, что промышленные предприятия добровольно передают на наши серверы данные по своим санитарно-защитным зонам. В таком формате этого нигде в Российской Федерации нет. И особенно важно для нас, экологов, то, что мы научились делать сводные расчеты и выходить на источник выброса. Этому помогает и цифровизация. Если какое-то превышение, мы можем сделать вывод, какое предприятие сделало залповый или аварийный выброс.

Кроме того, ГБУ «Геоцентр» теперь будет наблюдать еще и за уровнем гамма-излучения. Превышений пока не зафиксировано, но мониторинг ведется.

В распоряжении экологов 10 передвижных экологических лабораторий (6 из них принадлежат министерству, 4 — крупным промышленным предприятиям). предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Полигон отходов на Химической закрылся — жалоб на запах на севере Казани стало меньше в 2,8 раза

Болевой точкой на экологической карте Татарстана несколько лет был север Казани, где жители беспрестанно жаловались на зловоние. Экологи реагировали: усилили систему контроля, и теперь здесь работают целых три из всех АСКЗА Татарстана и две передвижные экологические лаборатории. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Если в 2024 году здесь было зафиксировано 1 252 превышения ПДК загрязнителей в воздухе, то в 2025-м их количество упало в 7,9 раза — до 158. В 2,8 раза меньше поступило жалоб от жителей — 186, в то время как в прошлом году на качество воздуха пожаловались 539 раз.

Сложно не связать два логических факта: 26 декабря прошлого года был закрыт полигон ТКО на Химической — и напряженность ситуации резко снизилась.

— Мы нашли причину. Как бы кто ни уходил от ответственности, мы четко видим сегодня, кто внес наибольший вклад в ухудшение качества воздуха на севере Казани, — сказал министр. — Это не только наши доводы, сделанные на основе сводных расчетов по данным наших АСКЗА.

Дело в том, что по поводу северной части Казани была проделана большая научно-исследовательская работа: ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» провело определение источника неприятного запаха в этой зоне, а МГУ, УГЛУ, НИИ «Атмосфера», АНО «Экотерра», КНИТУ определяли источники загрязнения атмосферного воздуха в северо-западной части Казани. Наука неумолима: в качестве основного источника неприятных запахов обе исследовательские группы указывают на полигон ТКО на Химической, который принадлежит УК ПЖКХ.

Сложно не связать два логических факта: 26 декабря прошлого года был закрыт полигон ТКО на Химической — и напряженность ситуации резко снизилась. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Согласно данным государственного реестра объектов негативного воздействия, на полигоне УК ПЖКХ 15 источников выбросов. В основном это неорганизованные источники: карты полигона, пруд-накопитель фильтрата, внутренние проезды. То есть загрязняющие вещества в атмосферу попадают со всей площади полигона и не могут регулироваться. Теперь, когда полигон прекратил работу, предстоит добиться его рекультивации. Но это — в будущем.

Углеродная нейтральность, сохранение снежного барса и реинтродукция балобана

Продолжается в Татарстане работа по достижению углеродной нейтральности: план мероприятий утвержден в 2023 году, 43 мероприятия по внедрению передовых технологий на предприятиях Татарстана уже проведены, впереди дальнейшая работа. Всего запланировано 57 мероприятий, по ним определены 28 ответственных исполнителей. Цель — к 2050 году достигнуть полной углеродной нейтральности (то есть состояния, когда эмиссия углекислого газа и его улавливание из воздуха сравняются). Подробнее об этих проектах и научных разработках нашему изданию рассказывали в этом году заместитель министра экологии РТ Ольга Манидичева и глава Института экологии, природопользования и биотехнологии КФУ Светлана Селивановская.

Среди знаковых проектов Минэкологии — участие в сохранении популяции снежного барса. В России обитают 72 особи этого царственного животного. В 2025-м в Казани прошла Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». На нее приехали участники из всех 12 стран, где обитает в природе снежный барс. Была принята Казанская резолюция и подписаны соглашения о сотрудничестве. Работа продолжается и после конференции. На базе центра «Снежный барс», который при поддержке правительства Татарстана и ПАО «Татнефть» работает на Алтае, предложено было создать научный консорциум по сохранению генетического разнообразия барсов и по изучению их адаптации к природным условиям. Крупные предприятия Татарстана присоединились к этой работе и подписали соглашение о том, что поддержат проект по сохранению барса финансированием — это «ТАИФ-НК», «Нэфис Косметикс», «Татспиртпром» и другие компании.

В 2025-м в Казани прошла Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Объясняя, почему именно Татарстан включился в работу по сохранению снежного барса, который никогда не жил на наших землях, министр с улыбкой показал на герб Татарстана:

— Потому что это наш символ — крылатый барс. Этот проект нам доверили на уровне Российской Федерации!

И еще один проект в сфере биоразнообразия — реинтродукция сокола-балобана. Об этом наше издание тоже неоднократно рассказывало. В 2026-м проект продолжится. На сегодня успешно встали на крыло и успешно реинтродуцировались 24 особи этой величественной птицы, а в Казанском зооботсаду орнитологи сумели вывести двух соколят.

В финале встречи с журналистами министр напомнил, что уже пятый год подряд Татарстан занимает первое место в стране в акции «Вода России»: в 2025 году в ней участвовало 410 тысяч татарстанцев!

— Это не просто цифры. Это показывает сплоченность жителей нашей республики вокруг той или иной задачи. Как мы умеем объединяться и реализовывать поставленные цели. А для Министерства экологии это в первую очередь показатель доверия наших граждан. И мы очень дорожим этим доверием! — подытожил Александр Шадриков.