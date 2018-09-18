ТГК-16 примет участие в Российской энергетической неделе

Фото: ОАО "ТГК-16"

Татарстан представит промышленный потенциал на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя 2018». Стенд республики разместится в центральном выставочном зале «Манеж» и продемонстрирует достижения энергетического комплекса республики в области энергоэффективности, нефтедобычи, нефтепереработки, нефтегазохимического комплекса.

Среди энергоэффективных предприятий Татарстана будет презентована компания ТГК-16. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с реализованным компанией проектом по комплексной модернизации одного из филиалов. В июне 2017 года на Казанской ТЭЦ-3 был введен в эксплуатацию не имеющий в России аналогов энергоблок на базе газотурбинной установки 9HA.01 производства General Electric мощностью 405,6 МВт. В результате реализации проекта показатели энергоэффективности Казанской ТЭЦ-3 улучшились на 30%, станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет с 3 по 6 октября в Москве. Впервые мероприятие состоялось в прошлом году. Деловая программа 2017 года в общей сложности насчитывала 45 мероприятий с участием 279 спикеров и модераторов. Всего в мероприятиях на московской площадке РЭН-2017 приняли участие представители 94 государств.

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