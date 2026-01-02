Театральные перестановки в Татарстане и долгое ожидание киноуспехов

Итоги 2025 года в сфере культуры

Важной темой года стала работа с наследием. Фото: коллаж «Реальное время»

В 2025 году несколько татарстанских театров получили новых творческих руководителей, внезапные перестановки случились в «Татаркино» и Национальном музее РТ. При этом на берегу Казанки несколько дней гремела «Новая волна», а главным новым киногероем стал Шурале, которого вновь можно использовать, не страшась исков от обладателей патентов.

Театр переставляется

В культурной жизни республики 2025-й стал годом новых назначений. В этом плане лидировала театральная сфера. Лилия Ахметова возглавила Нижнекамский татарский драматический, а его директор Рустям Галиев ушел в актеры, на этом посту его сменила Гузель Мубаракшина.

Айдар Заббаров стал главным режиссером в Тинчуринском, а четыре года проработавший в нем Туфан Имамутдинов вновь ушел в свободное плавание.

Наконец, ставший в конце 2024-го директором Камаловского Ильгиз Зайниев в мае стал его худруком, то есть человеком, определяющим стратегию театра.

Можно сказать, что от перестановок театры выиграли. Во всяком случае, «Дом Бургана» Ахметовой и «Вслед за мечтой» Заббарова стали заметным явлением в летописи спектаклей.

«Вслед за мечтой», режиссер — Айдар Заббаров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом назначение Зайниева — это один из эпизодов переезда театра Камала в новое здание, его новоселье — пожалуй, главное событие в культурной жизни Татарстана. Переносы сроков привели к тому, что театр начал осваиваться в «рабочем режиме», въезжая в новое жилье, доводя его до ума, ставя разные спектакли. При этом в театр пришел новый зритель.

Да, для многих пока что поход в Камаловский — это посещение интересного, помпезного здания. Но, на самом деле, сейчас мы наблюдаем за сверхинтересным процессом «обживания» главного академического: он ставит очень разные спектакли для очень разной аудитории, находит «ключи» к новым залам. Пример тому — спектакль по «1000 и одной ночи», показавший возможности новых актеров труппы.

Статистика по музеям республики. Реальное время / realnoevremya.ru

Занявший его место на ул. Татарстан, 1 Тинчуринский с новым главным режиссером собирается, очевидно, не отходя от комедийной скрепы, двигаться в сторону масштаба, драматизма и нового опыта. Например, новогоднюю сказку у них ставит клоун Руслан Риманас.

Ну а русский ТЮЗ обрел до конца ремонта здания на Островского пристанище на Горького, 13.

Что касается татарского ТЮЗа, то Кариевский театр официально перезагрузил в этом году фестиваль молодой режиссуры «Һөнәр» — «Ремесло»: в нем опять появилась образовательная программа, а самих режиссеров в возрасте до 40 лет поделили на мастеров и начинающих, для вторых придумав премию памяти основателя Кариевского театра Фарита Хабибуллина.

Камаловский, в свою очередь, расширил театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» благодаря параллельно работавшей специальной программе XI театральной олимпиады — к примеру, у нас показали кукольного «Гамлета» из ЮАР.

«Восточный базар в Казани» собрал певцов и чиновников. предоставлено фондом имени Рашида Вагапова

Музыка — орудие дипломатии

Как и в прошлом году, в отсутствие «Үзгәреш жиле» пальму первенства в условной номинации «фестиваль года» получает «Восточный базар в Казани», из эстрадного конкурса превратившись в оплот дипломатии: на его открытии было не так много песен, но достаточно слов в адрес консулов и МИД России.

Дирекция парков и скверов выдала альтернативу «Ветру перемен» — трибьют Ильхаму Шакирову: 12 тысяч зрителей и 16 песен разных поэтов и композиторов, которые исполнял народный артист РСФСР. При желании можно расширять этот список до бесконечности.

Главным туристическим развлечением стал фестиваль «Новая волна». Детище Игоря Крутого обрело площадку у Казанки, на нее приехали все звезды, включая завязавшего с концертами 76-летнего Валерия Леонтьева. При этом татарская музыка на «Новой волне» не прозвучала — по мнению главного продюсера, не тот уровень. Несмотря на это, возможно, мероприятие еще вернется в Казань.

Что касается событий меньшего масштаба, то вспоминаются символически-курьезные: какой аншлаг собрал Прохор Шаляпин на «Дне жизнелюба»! Или с каким почтением прошло выступление Салавата Фатхутдинова на «Татарской народной дискотеке» в клубе Bazzar. А вот на звание музыкальных поп-героев не так-то много кандидатов. Назовем певицу Фаузию Кадырову, которая под псевдонимом Defne выпустила несколько хитовых песен на тему пересборки образа татарской девушки. И спасибо «Тиктоку» — вернувшийся из Сербии Митя Бурмистров не только возродил группу «Черный государь», но и попал в топы с прилипчивой песней «Кабан».

Айрат Файзрахманов — и. о. генерального директора Национального музея РТ. взято с сайта kzn.ru

И еще новые назначения

Театром кадровые перестановки не ограничились. Нового директора (в статусе и. о.) обрел Национальный музей — им стал Айрат Файзрахманов, в прошлом начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ и заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Первой крупной инициативой Файзрахманова стала конференция «Музейные эпистемологии: печать и интеллектуальные традиции от Волги до Кавказа».

При нем же открылся закрытый с 2016 года (и в последнее время живший концертами и лекциями) музей Салиха Сайдашева и татарской музыки — то есть теперь говорящий не только о композиторе, но о музкультуре XX века в целом. Большой потерей стали арт-наработки, представленные в прошлой экспозиции, но, вероятно, теперь музей станет коммуникационным центром для молодых деятелей.

Но на этом изменения в музейной сфере не закончились: в декабре заведующим Домом-музеем Ленина стал краевед Марк Шишкин. А это значит, что значительная часть филиалов Нацмузея теперь под началом молодых руководителей.

Сценарист Алсу Хабибуллина и режиссер Александр Далматов на кастинге. предоставлено телеканалом ТНВ

В ожидании проката

Новый глава и у «Татаркино» — это продюсер лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, начинавший карьеру не только с рэпа, но и с операторской работы. Можно сказать, что половина дуэта Ittifaq знает все тонкости кинодела. При этом Миляуша Айтуганова, по нашей информации, продолжает заниматься кинопродюсированием, благодаря чему Татарстан начал снимать фильмы в копродукции со странами СНГ. В частности, в конце декабря, наконец, начались съемки художественного фильма о Шигабутдине Марджани (совместно с Узбекистаном).

При этом нелегко назвать заметный прокатный фильм из Татарстана 2025 года. Безусловно, самым активным республиканским режиссером стал Александр Далматов. Он снял сериал «Кеше китә — җыры кала» («Человек уходит — песня остается») по повести Мухаммета Магдеева, представил экранизацию повести Нурихана Фаттаха «В мае 44-го» («Кырык дүртнең май аенда»), а сейчас готовит сериал «Ай булмаса, йолдыз бар» («Если нет луны, есть звезды») по мотивам пьесы Туфана Миннуллина.

Все больше заявок на фестиваль «Алтын минбар». Реальное время / realnoevremya.ru

К сожалению, все еще не вышла в прокат «Гора влюбленных» Салавата Юзеева. С другой стороны, ожидает массового зрителя и спорная история о Мусе Джалиле «Кара урман» («Дремучий лес»): произведение Радика Кудоярова вызвало настолько резкие отзывы, что в прессе даже была организована промокомпания, в которой режиссер обвинял журналистов, что их интересует только бюджет и его статус пришлого.

При этом на «Алтын минбаре» каких-то высоких мест наши картины не получили. Тем не менее продолжает медленное, но уверенное движение анимационный проект «Туган батыр», доросший до мультсериала.

Мозаика на пожарной части №4. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Монументальное — под защиту!

Советское монументальное искусство, о сохранении которого много начали говорить в 2024-м, в этом году получило защиту в виде специальной комиссии. Несколько панно, вроде мозаики на пожарной части №4 авторства Виктора Федорова или панно «Энергия» («Усмирение водной стихии») на фасаде Дворца культуры «Энергетик» в Набережных Челнах, получили временный охранный статус — сейчас экспертизы должны выявить, достойны ли они оказаться в реестре ОКН.

Но ведь мало сохранить советское наследие, порой его еще надо заставить приносить пользу! В этом плане сложным кейсом остается ситуация с казанским ЦУМом. После реконструкции он должен превратиться в Центр уникальных мастеров и открыться 1 марта. Первые три года аренда — бесплатная, но работать надо по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю и постоянно проводить мастер-классы. Хотя суть работы мастера, конечно, не в занятиях, а в производстве.

Также достаточно интересная история развивается с «Адонисом». Осенью на территории фабрики открылись «Профсоюзники», но позже команда покинула эти помещения. В начале декабря на конференции «Диалоги» было объявление, что весной 2026 года здесь откроется первое здание будущего креативного комплекса, а реконструкция завершится в 2027-м.

Выставка Олега Иванова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

И в ГСИ, и в бане

В некотором смысле год начался с того, что в двух комнатах «Хәзинә» разместился отчет о работе Союза художников России в Татарстане, а в третьей — номинанты на премию Баки Урманче. Сами авторы называли это пространство «золотыми квадратными метрами».

В 2025 году исполнилось 20 лет Центру «Эрмитаж-Казань», в честь этого, например, здесь организовали масштабную выставку «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Государственного Эрмитажа.

Рискованный эксперимент провели в Присутственных местах на выставке «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века», объединив понятную и объяснимую живопись прошлого с экспериментами настоящего. Также следует отметить, что здесь летом прошла передвижная выставка победителей и номинантов шорт-листа IV Всероссийского конкурса — биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», среди ее участников оказались и казанцы.

«Добрый Татарстан» прирастает волонтерами. Реальное время / realnoevremya.ru

Музей изобразительных искусств Татарстана совместно с галереей Евгения Жудрова представил в ГСИ трехчастный проект «Казанское время. Художники 1990-х», показав работы Олега Иванова, Евгения Голубцова и Татьяны Голубцовой. Здесь же представил разнообразие работ новый казанский фаворит, автор скульптуры Зиланта — пермский скульптор Альфиз Сабиров.

Кроме того, активно изучала окружающие реалии «Смена», апофеозом этого стала выставка «Партия Сотониных: на полях казанского авангарда», посвященная философу Константину, архитектору Виктору и художнице Галине. А символический приз за самую странную выставку достается художнице NEJI201, которая устроила экспозицию в бане на 2-й Юго-Западной, причем попасть туда можно было, лишь купив билет в помывочное заведение.

Фестиваль «Аркадаш». предоставлено АНО "Дастан"

Децентрализация в сторону юго-востока

Туфан Имамутдинов, завершая история с Тинчуринским, запустил в Альметьевске фестиваль «Аркадаш». Интересно, что по форме он рифмуется с «Ремеслом». Сначала на «Караше» работы показали студенты ГИТИСа. А потом на «Аваздаше» — уже сам Туфан и соратники. Говорят, что у «Татнефти», спонсирующей это мероприятие, есть мечта превратить Альметьевск в подобие Авиньона. Но для сотни спектаклей по городу нужно не меньше режиссеров, актеров и площадок. А пока что тут строится киноконцертный зал с органом.

А дальше, видимо, еще и кинопавильон — нефтяная столица объявила, что планируется обзавестись не только площадками для съемок, но и создать свою кинокомиссию, то есть организацию по поддержке кинопроизводства.

И, наверное, неслучайно, что главным татарским героем вне республики снова стал Шурале — о нем режиссер Алина Насибуллина сняла одноименный фильм при участии рэпера Хаски, Рузиля Минекаева, Максима Матвеева, Сергея Гилева и Нурбека Батуллы. Кстати, последний стал участником постановочной группы в ТЮЗе имени Брянцева в Петербурге, где Тимур Кулов представил невербальный спектакль «Шурале. История одной семьи».

В июне в России признали недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Шурале», зарегистрированному в 2024 году одним из казанских ООО. Что с будет с остальными национальными сказочными героями — пока вопрос.