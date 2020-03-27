В нерабочие дни станции ТГК-16 продолжат функционировать в непрерывном режиме

Фото: АО "ТГК-16"

Станции ТГК-16 в Казани и Нижнекамске продолжают работать в штатном режиме, производить электроэнергию и обеспечивать теплоснабжение жителей и предприятий с прежним качеством. Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года не распространяется на предприятия жизнеобеспечения.

В этот период весь оперативный и необходимый ремонтный персонал станций продолжит свою работу в обычном режиме. Для руководителей технических подразделений и служб, занятых в организации производственного процесса, организован круглосуточный график дежурства и контроля технологических процессов. На рабочих местах будут находиться также сотрудники аварийно-восстановительных бригад и часть инженерного и ремонтного персонала, который задействуется для выполнения текущего обслуживания сложного генерирующего оборудования.

На всех станциях ТГК-16 создан запас топлива и необходимых материальных ресурсов, достаточный для бесперебойной работы предприятий до окончания отопительного сезона. Летняя ремонтная кампания на станциях будет реализовываться согласно утвержденному плану.

Станции укомплектованы персоналом, работники проинструктированы о необходимости по максимуму сократить круг контактов вне работы.

Партнерский материал