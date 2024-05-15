Одни из самых низких удельных расходов топлива по России — ТГК-16 презентовало проекты на KazanForum

Фото: Роман Хасаев

Более 20 тысяч участников из 85 стран мира — в выставочном центре «Казань Экспо» проходит XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Традиционно в последние годы он собирает вокруг себя крупные промышленные предприятия страны. «Мы заинтересованы в увеличении контактов с представителями дружественных стран», — объясняют свое участие в ТГК-16. Энергетики в рамках форума представили свой стенд на выставке Russia Halal Expo. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы переориентируемся на те страны, которые готовы выстраивать партнерские отношения»

KazanForum призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и исламских стран. Одним из эффективных инструментов в этом вопросе является выставка Russia Halal Expo, которая ежегодно проводится в рамках работы форума. Это крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

— Мы обеспечиваем тепловой и электрической энергией население Республики Татарстан и предприятия нефтехимической промышленности Татарстана, поэтому заинтересованы, чтобы потребители получали надежное тепло- и электроснабжение. В нынешних условиях есть ограничения по поставке отдельных запчастей, реагентов из зарубежных стран, из-за чего мы переориентируемся на те страны, которые готовы выстраивать партнерские отношения, поэтому этот форум очень важен для нас, — объясняет интерес к выставке генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Энергетики в рамках форума представили свой стенд на выставке Russia Halal Expo. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

ТГК-16 обеспечивает 30% выработки электроэнергии в РТ

После торжественной церемонии открытия KazanForum 2024 участники обошли презентации выставки Russia Halal Expo.

— ТГК-16 производит 30% вырабатываемой в Татарстане электроэнергии , — отметил Эдуард Галеев, знакомя гостей с работой предприятия.

Акцент в своей презентации энергетики сделали на модернизации своих мощностей. За последние 13 лет на эти цели энергопредприятие потратило 42 млрд рублей. Самым масштабным проектом за это время стала модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ GE 9HA.01, что вдвое увеличило мощность станции и позволило значительно снизить удельный расход топлива на отпуск электрической энергии по компании, который в 2023 году составил 271,2 кВт·ч.

— Это один из самых низких показателей по России, — уточнил Эдуард Галеев.

При этом ТГК-16 не планирует останавливаться на достигнутом. По словам генерального директора, работа по снижению этого показателя ведется непрерывно.

— До 75—80% в себестоимости электроэнергии — это именно топливо, поэтому для нас энергоэффективность на первом месте. В условиях конкурентного рынка электроэнергии невозможно сохранять рентабельность без постоянной работы над энергоэффективностью, — объяснил журналисту «Реального времени» Эдуард Галеев.

После торжественной церемонии открытия KazanForum 2024 участники обошли презентации выставки Russia Halal Expo. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сейчас энергетики основной акцент делают на второй своей станции — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), там планируется модернизация 50% турбинного оборудования с суммарными инвестициями в 10 млрд рублей.

В планах — участие в новом конкурентном отборе мощностей на модернизацию

В 2019 и в 2020 годах АО «ТГК-16» приняло участие в конкурентных отборах проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (программа КОММод). По их результатам шесть проектов модернизации оборудования ТГК-16 прошли отбор. Среди них пять проектов суммарной мощностью 467 МВт на Нижнекамской ТЭЦ-1 и один проект мощностью 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3. Вводы модернизированных мощностей и начало эксплуатации планируется в период с 2025 по 2028 годы.

— На данный момент мы начали реализацию двух проектов. Это турбины Уральского турбинного завода: одна на Казанской ТЭЦ-3, другая — на Нижнекамской ТЭЦ-1. В Казани уже осуществлена поставка нового оборудования, сейчас демонтируем старое оборудование. В ближайшее время ожидаем турбину и в Нижнекамске. Демонтаж там должны начать в июне. По каждому проекту плановые сроки выдерживаются, — рассказал Эдуард Галеев.

Акцент в своей презентации энергетики сделали на модернизации своих мощностей. Реклама АО «ТГК-16». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В планах предприятия — участие и в следующих этапах отборов проектов модернизации мощностей.

— Программа отбора проектов модернизации будет продолжаться до 2031 года, и мы будем участвовать в новых отборах, — поделился планами Эдуард Галеев.