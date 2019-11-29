Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги работы за девять месяцев 2019 года

Фото: Роман Хасаев

29 ноября прошло заседание совета директоров АО «ТГК-16», в работе которого принял участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

В ходе заседания обсудили результаты деятельности компании за девять месяцев 2019 года — выполнение плана производства продукции, исполнение и выполнение плана капитальных вложений, исполнение бюджета доходов и расходов, а также проанализировали исполнение обязательств по кредитным договорам. За отчетный период отпуск тепловой энергии составил 15 180 Гкал, отпуск энергии в сеть — 6199 млн кВт·ч.

Совет директоров рассмотрел показатели финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев: выручка от продажи продукции составила 21 962 млн руб., что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Налоговые платежи в бюджет всех уровней составили 1 326 млн рублей за тот же период.



Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили совету директоров об итогах подготовки компании к отопительному осенне-зимнему сезону и реализации проектов по повышению надежности энерго- и теплоснабжения потребителей республики. В конце заседания совета директоров были озвучены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.

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