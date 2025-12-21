Топ-6 научных событий 2026 года, план покорения Марса, сыр против деменции

Интересные новости науки за неделю с 15 по 21 декабря

Фото: Реальное время

6 самых ожидаемых научных событий 2026 года, по версии Nature

Журнал Nature составил список ключевых научных тенденций 2026 года. Вот что продвинет человечество дальше, по прогнозам редакторов одного из самых уважаемых научных изданий мира.

Искусственный интеллект для науки. В 2025-м ИИ-агенты помогли провести прорывные исследования, и это явление будет развиваться. LLM, выполняющие сложные, многоэтапные процессы, будут использоваться еще шире. Возможно, произойдут даже значимые научные открытия, сделанные с помощью ИИ. Появятся и методы, выходящие за рамки возможностей LLM, — небольшие модели ИИ, которые работают с математическим представлением информации и специализируются на решении конкретных логических задач.

Развитие генной терапии. В 2026-м могут начаться два клинических исследования по разработке персонализированных методов лечения детей с редкими генетическими заболеваниями. Напомним, первой ласточкой стал маленький К.Дж. Малдун, ребенок с редким метаболическим расстройством, которому в 2025 году провели терапию на основе CRISPR-редактирования генома. Команда, которая провела это лечение, намерена продолжать исследования и взять разрешение на клинические исследования для большего количества детей с редкими метаболическими расстройствами. Еще одна команда ученых надеется начать исследование подобной терапии генетических заболеваний иммунной системы.

Превентивная диагностика рака. В 2026-м будут опубликованы клинического исследования британских ученых, в которых по одному анализу крови выявляется 50 типов рака задолго до появления клинических симптомов. Тест выявляет в крови фрагменты ДНК, выделяемые раковыми клетками. По ним можно будет точно определить тип ткани или органа, в которых зарождается раковая опухоль. Если результаты исследования покажут эффективность теста, британские органы здравоохранения внедрят этот анализ в государственных больницах страны.

Многочисленные космические миссии. Японцы собираются запустить миссию Martian Moons eXploration (MMX) на спутники Марса — Фобос и Деймос. Задача — собрать образцы грунта с Фобоса и к 2031 году вернуть их на Землю.

Тем временем Европейское космическое агентство в конце года запустит спутник для поиска экзопланет PLATO. Он будет наблюдать за 200 тысячами ярких звезд и искать у них планеты, похожие на Землю, температура на которых позволяет воде оставаться жидкой.

А индийцы замахнулись ни много ни мало на солнечную миссию. Их спутник Aditya-L1 пронаблюдает Cолнце во время 11-летнего пика активности. В это время будет самой высокой интенсивность солнечных пятен, вспышек и солнечных бурь. Спутник уже с прошлого года обосновался на гало-орбите, в полутора миллионах километров от Земли.

Насыщенный лунный трафик. НАСА отправит на Луну миссию «Артемида II»: четыре астронавта за десять дней облетят вокруг Луны на корабле «Орион». В августе Китай отправит на южный полюс Луны зонд «Чанъэ-7», который поищет водяной лед и изучит лунные землетрясения.

Изучение океанического дна . Китайское буровое судно «Мэн Сян» отправится в первую экспедицию. Оно создано для бурения скважин на глубину до 11 километров через океаническую кору в мантию Земли и сбора образцов. Ученые надеются таким образом узнать о том, как формируется дно океана и что движет его тектонической активностью.

«Большая стройка» в физике частиц. В 2026 году физики ожидают масштабную модернизацию Большого адронного коллайдера. После того, как в нем произойдут последние на ближайшие три года столкновения частиц, коллайдер остановят на ремонт. В нем поставят сверхмощную установку — коллайдер высокой светимости. Работать он начнет в 2030 году.

Тем временем в национальной ускорительной лаборатории Ферми в США в апреле 2026-го планируют завершить строительство детектора Mu2e в апреле. Потом начнется настройка магнитов, а в 2027 году на нем проведут эксперимент и ответят на вопрос, может ли мюон превратиться в электрон напрямую, не проходя стадии образования других частиц.

Межзвездная гостья начала удаляться от Земли

19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку — почти в 269 миллионах километров от нас. Это существенно дальше от нас, чем Солнце (149,6 млн километров). Невооруженным глазом за ней наблюдать не получается — слишком далекий и тусклый объект. Но астрономы получили уникальный опыт исследования объекта, который родился далеко за пределами нашей звездной системы.

К примеру, европейская обсерватория XMM-Newton и японская миссия XRISM получили два рентгеновских изображения кометы, по которым можно предположить состав и природу кометы, а еще — особенности ее взаимодействия с солнечным ветром.

Наблюдения пока продолжаются. 3I/ATLAS в середине марта пройдет близко к Юпитеру — в 53 миллионах километров от планеты. А во второй половине года звездный гость скроется от земных астрономов за юпитерианской орбитой.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Сыр и сливки защитят от деменции

Как развивается деменция и что становится ее спусковыми крючками, пока доподлинно неизвестно. Есть мнение, что для сохранения здравого ума и твердой памяти надо правильно питаться. Правда, о том, что такое «правильно», разные ученые имеют разное мнение. Например, многие диетологи советуют минимизировать количество жиров в рационе.

Однако — хорошие новости к Новому году — ученые из Лундского университета (Швеция) опубликовали важное и полезное исследование, в котором утверждают большую пользу жирных сыров и сливок в деле борьбы с деменцией.

Они провели проспективное когортное исследование 27 тысяч жителей Мальме. Каждый участник, 25 лет назад включившийся в исследование, вел пищевой дневник, заполнял опросник и беседовал с диетологом. Это позволило подробно исследовать все пищевые привычки людей и зафиксировать не только общее потребление молочных продуктов, но и их разделение по разным типам и жирности. Наблюдение длилось четверть века. Через национальные реестры шведского здравоохранения выявили данные о том, кто из участников заболел деменцией.

Выяснилось, что молочные продукты высокой жирности обладают выраженным защитным эффектом. Участники, которые ели больше 50 граммов сыра жирностью более 20%, болеют деменцией на 13% меньше, а сосудистой деменцией — на 29% меньше, чем те, кто вообще не ест сыр.

Аналогичный эффект обнаружился у сливок жирностью выше 30%. 20 граммов такого продукта в сутки — и риск деменции уже ниже на 16%. А вот молоко, йогурт, масло, легкие сыры и нежирные сливки статистической связи с деменцией не выявили.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мораль такова: на новогодний стол смело ставим любимые сыры, для торта не боимся использовать крем на самых плотных сливках — и вместе побеждаем деменцию!

Дорожная карта покорения Марса

Национальные академии науки, инженерии и медицины США опубликовали доклад «Научная стратегия исследования Марса человеком».

Согласно этой стратегии, подготовка к высадке людей на Красную планету пройдет в три этапа. На первом этапе в 2030-х годах орбитальные миссии проведут проверку условий на Марсе. На втором, ближе к 2040 году, будет создана инфраструктура на орбите, во время первой пилотируемой миссии люди отработают взаимодействие с роботами. На третьем этапе, в 2050-х годах, люди должны будут выйти на поверхность Марса и надолго остаться там. Для жизнеобеспечения предполагается использовать местные ресурсы.

Пилотируемые миссии будут преследовать 11 научных целей. Среди них — поиски признаков жизни, изучение круговорота воды и углекислого газа в атмосфере Марса, оценка пригодности местных ресурсов для выработки кислорода, топлива и воды, всестороннее изучение влияния марсианской среды на здоровье человека (в том числе на фертильность), проверка адаптации растений и животных в искусственных экосистемах и другие.

Кислород и горючее хотят вырабатывать из воды, которая есть в марсианских льдах под поверхностью грунта. Защитные укрытия предполагается возводить из реголита. Миссия должна быть максимально автономной и не зависеть от поставок с Земли. В сценарии предполагается, что высадок будет три: сначала на 30 суток, потом приедет груз без экипажа, а потом астронавты отправятся на Марс на 300 суток.

Чтобы астронавты выжили, их надо защитить от радиации, создать искусственную гравитацию и сделать так, чтобы они не сошли с ума, находясь в полной изоляции от всего, к чему привыкли. Жилые модули будут вращаться, чтобы имитировать гравитацию. Марсианский грунт послужит защитным экраном от радиации. Чтобы сохранить здоровье людей, разрабатываются специальные психофизиологические протоколы.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Чтобы ненароком не привезти из космоса на Землю что-то опасное, нужно разработать международные стандарты по изоляции материалов, которые будут привозиться с Марса. На Красной планете в идеале создать лабораторию.

Универсальный закон фондовой биржи вывели физики

Большие сделки влияют на фондовый рынок в соответствии с квадратичной зависимостью. Этот закон универсален во время всех торгов — по крайней мере так утверждают физики из японского университета Киото, которые решили найти закон, которому подчиняется биржевая торговля. По их мнению, кажущийся хаос на рынках все равно упорядочен.

Ученые опубликовали в научном журнале доказательство закона квадратного корня для ценообразования на Токийской фондовой бирже. Закон этот предсказывает, как изменится цена акции после крупной сделки. По нему — ценовое воздействие увеличивается пропорционально квадратному корню из количества проданных или купленных акций. То есть если крупный инвестор покупает 100 акций и их цена вырастет на 15%, то для того, чтобы акция подорожала на 30%, тот же инвестор должен будет купить их не 200 штук, а 400.

Эту закономерность японские физики просчитали по всему массиву данных о заявках и сделках на Токийской фондовой бирже по всем торговым счетам с 2012 по 2019 год. Правило квадратного корня работало для всех акций и всех трейдеров. То есть рынок в целом работает как одна большая физическая система.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

А исследование стало частью эконофизики — науки, которая применяет физические методы к анализу экономических данных.