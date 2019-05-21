Сотрудники ТГК-16 приняли участие в благотворительном забеге Legal Run

Фото: ТГК-16

В столице Татарстана прошло главное спортивное событие юридического сообщества Казани — благотворительный забег Kazan Legal Run 2019, в числе участников которого отметились сотрудники ОАО «ТГК-16».

В трехкилометровом забеге приняли участие специалисты юридического отдела компании. Также в забеге принял участие начальник отдела управления делами Дмитрий Симонов, который финишировал вторым с результатом 10 минут 41 секунда, уступив лишь титулованному спортсмену Роману Евграфову.

В целом в забеге приняли участие порядка 300 человек — юристы, их друзья, знакомые и родственники. Дистанция проходила по новой достопримечательности тысячелетнего города — Кремлевской набережной, расположенной в непосредственной близости от Казанского Кремля. Цель забега — поддержать подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. С 2014 по 2018 год в рамках проекта удалось собрать уже около 12 млн рублей. На эти средства 36 тяжелобольных детей из разных регионов России и зарубежных стран получили необходимое лечение.

Официальные забеги будут проходить в течение трех недель в 10 российских городах в период с 18 мая по 8 июня. Так, 18 мая забеги состоялись в Санкт-Петербурге и Казани, 25 мая эстафету марафона Legal Run подхватят в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Тюмени, 26 мая — в Самаре, 31 мая — в Ростове-на-Дону и 8 июня завершающей гонкой станет Legal Run в Благовещенске и в Москве.

Партнерский материал