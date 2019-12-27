Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги работы компании за 2019 год

Фото: Роман Хасаев

27 декабря прошло заседание Совета директоров АО «ТГК-16». Предварительные итоги работы компании за 2019 год обсудили при участии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова. На повестку также вынесли вопросы тарифного регулирования, утверждение годового производственно-финансового плана компании, исполнение мероприятий по повышению уровня экологической безопасности, надежности тепло- и электроснабжения.

Ожидается, что за 2019 год отпуск тепловой энергии составит 20 657 тыс. Гкал, отпуск энергии в сеть — 8364 млн кВтч. По предварительным результатам, выручка за 2019 год составит — 31 472 млн рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году. Компания до конца года отчислит налоговые платежи в бюджет всех уровней на сумму 2 411 млн рублей.

Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили Совету директоров о выполнении ранее принятых Советом решений и поручений. Также на заседании наметили план мероприятий по повышению уровня промышленной, экологической безопасности, надежности тепло- и электроснабжения.

По итогу заседания Совета директоров были поставлены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.