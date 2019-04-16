На Казанской ТЭЦ-3 прошла всероссийская «Неделя без турникетов»

Фото: Ринат Назметдинов

Студенты Казанского государственного энергетического университета побывали на филиале ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит с 15 по 21 апреля. Студентам в числе прочего продемонстрировали работающую на КТЭЦ-3 уникальную газотурбинную установку (ГТУ) — самую мощную в мире и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе самые последние передовые технологии и достижения.

— Работу с молодежью можно считать прямой инвестицией в будущее, причем инвестицией очень эффективной, — заверил генеральный директор ОАО «ТГК-16» Эдуард Галеев. — ТГК-16 — высокотехнологичная компания, и нам всегда нужны молодые, квалифицированные и перспективные кадры для того, чтобы оставаться на острие прогресса. Так что мы очень приветствуем подобные акции, где молодежь может познакомиться с производством, а мы — с будущими коллегами.

Подобная акция проводится Союзом машиностроителей в рамках проекта «Работай в России» два раза в год: в третью неделю апреля и третью неделю декабря. «Неделя без турникетов» — это комплекс мероприятий, направленных на профориентационные информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. В 2018 году в акции приняли участие 2 200 организаций и 230 тыс. школьников и студентов в 76 субъектах РФ.

Цель акции — сформировать систему ранней профориентации подростков и молодежи, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом. На «Неделе без турникетов» школьники, студенты и их родители могут познакомиться с работой расположенных неподалеку предприятий. Особенность такой формы профориентационной работы — максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

Партнерский материал