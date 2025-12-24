«Это событие — прорыв» — мнение экспертов о научных проектах СИБУРа в Казани

До запуска R&D-центра остается около года

Фото: Телеграм-канал «Наука СИБУРа»

В конце 2026 года в Казани начнет работу R&D-центр СИБУРа — единственная в России площадка для разработки и масштабирования нефтехимических технологий. Одновременно с этим в столице Татарстана компания ведет строительство второго важного объекта — фабрики катализаторов полимеризации. Вместе с центром пилотирования технологий в Тобольске и экосистемой прикладных разработок «СИБУР Полилаб» эти проекты позволят сформировать полный инновационный цикл в нефтехимии. Это открывает значительные возможности для республики и всей отрасли: создание передовых технологий, развитие промышленной инфраструктуры, новые рабочие места и повышение конкурентоспособности российской нефтехимии на глобальном рынке. Подробности и аналитика — в материале «Реального времени».

Центр полного цикла в Казани

СИБУР завершил возведение каркаса нового R&D-центра и приступает к его оснащению. К концу следующего года научный центр начнет свою работу. Это событие с нетерпением ждут не только в самой компании, но и в научном сообществе.

Новый R&D-центр СИБУРа в Казани станет единственной площадкой в России для разработки и масштабирования передовых нефтехимических технологий, что позволит значительно укрепить позиции компании и способствовать развитию отрасли в целом.

— Это событие — прорыв, которое кардинально меняет ландшафт не только нефтехимии, но и всей научно-инновационной системы региона и страны. Для Казани и Республики Татарстан это закрепление статуса одного из ведущих научно-технологических и индустриальных хабов России. Центр станет мощным драйвером для развития смежных отраслей (приборостроение, IT для моделирования, сервисные инжиниринговые компании), — считает доцент кафедры технологии синтетического каучука, заведующий лабораторией полиолефинов КНИТУ Олег Сазонов.

Комплекс объединит два основных корпуса — научно-исследовательский центр и центр масштабирования химических технологий.

В научном центре разместятся 30 лабораторий, которые будут сосредоточены на создании передовых материалов — специальных полимеров и суперконструкционных пластиков, — а также на разработке технологий полиолефинового и гетерогенного катализа. Модульная структура центра позволит вести параллельные работы по нескольким проектам, в том числе совместно с научными и промышленными партнерами.

Центр масштабирования оснащен инфраструктурой для промышленного внедрения собственных разработок. На первом этаже будет парк из 15 пилотных установок, включая оборудование для органического синтеза, производства гетерогенных катализаторов и подготовки их носителей, а также технологии для разделения многокомпонентных смесей. На втором этаже разместится центр прототипирования — уникальное для отрасли пространство, где определяются ключевые параметры для повышения эффективности и ускорения масштабирования технологий.

Таким образом, R&D-центр СИБУРа в Казани станет инновационным хабом, который объединит науку и производство для создания и внедрения новых нефтехимических решений на национальном уровне.

— Создание R&D-центра полного цикла имеет важное значение для развития современной отечественной промышленности и всей научной инфраструктуры, не только Казани и Республики Татарстан, а также всей нефтехимической отрасли Российской Федерации, — рассказал «Реальному времени» профессор Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Дмитрий Яхваров.

По мнению ученого, основными важными положительными моментами в реализации проекта являются: обеспечение технологического суверенитета страны, привлечение кадров как в науку, так и на производство, развитие химической науки и научной школы.

— Но что самое важное — это возможность масштабирования, проведения пилотных испытаний и внедрения разработок российских ученых, — подчеркнул он.

Образование и производство вместе

Собеседники отмечают, что новый центр меняет формат сотрудничества между университетами, научными институтами и промышленностью в регионе. Уже сейчас компания активно развивает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и Казанским федеральным университетом. В 2024 году в КНИТУ открыта учебная лаборатория по разработке и применению полимеров в рамках магистерской программы. Совместно с КФУ создана лаборатория по разработке и исследованию гетерогенных катализаторов.

В 2024 году в КНИТУ открыта совместная учебная лаборатория по разработке и применению полимеров. предоставлено КНИТУ

— Центр выступит катализатором (в прямом и переносном смысле) для трансформации всей модели взаимодействия. От разовых контрактов к стратегическому партнерству: вместо отдельных НИРов возникнут долгосрочные программы совместных исследований с КФУ, КНИТУ, Академией наук РТ и другими институтами. Промышленность будет формулировать реальные технологические вызовы, а наука — предлагать решения с понятной перспективой внедрения. Формирование консорциумов: центр может стать ядром для создания научно-образовательного консорциума, где студенты и аспиранты будут работать над актуальными задачами под руководством ученых и инженеров СИБУРа. Это прямой путь к подготовке кадров «под ключ», — считает Олег Сазонов.

Подготовка кадров, к слову, уже идет. Под задачи компании СИБУР ПИШ «Промхимтех» КНИТУ реализует семь программ магистратуры, три из которых совместно с научно-исследовательским центром «СИБУР Инновации».

— В 2025 году мы запустили две новые программы по катализу в нефтехимии и масштабированию технологий. Цель последней — подготовка специалистов, которые смогут не просто разрабатывать технологии, но и переносить их из лабораторий и пилотных установок на производство. Это будут действительно уникальные, точечные специалисты. Указанные программы рассчитаны в том числе на выпускников бакалавриата, которые уже во время обучения начинают работать в подразделениях компании в качестве стажеров, совмещая работу и учебу. У каждого магистранта — два наставника, со стороны университета и компании, а тематика выпускных квалификационных работ — это реальные производственные кейсы подразделений СИБУРа, — рассказал директор передовой инженерной школы КНИТУ «Промхимтех» Руслан Палей.

По мнению наших собеседников, проекты СИБУРа представляют собой уникальное окно возможностей для талантливой молодежи внутри страны, сопоставимое с карьерой в ведущих международных корпорациях.

— Это работа на переднем крае науки и техники. Доступ к самому современному оборудованию для анализа, синтеза и моделирования. Возможность работать над задачами, результат которых будет запущен в реальное производство с миллиардными оборотами. Молодой специалист сможет пройти весь путь: от экспериментов в лаборатории до пуска новой установки на заводе. Это бесценный опыт, формирующий не просто ученого, а технологического предпринимателя, — считает Олег Сазонов.

В промышленно-деловом квартале рядом с R&D-центром в этом году началось строительство еще одного крупного проекта СИБУРа — фабрики катализаторов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Проект, который изменит российскую нефтехимию

Рядом с «Казаньоргсинтезом» в этом году началось строительство еще одного крупного проекта СИБУРа — фабрики катализаторов. Такое расположение создаст синергию между наукой и промышленностью, ускорит разработку и внедрение новых технологий, — утверждают в компании.

Катализаторы играют важнейшую роль в нефтехимической промышленности. Более половины всех известных полимеров производится с применением каталитических систем, что дает возможность создавать широкий ассортимент марок полимеров для различных сфер: транспорта, строительства, сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности и товаров народного потребления. Сегодня значительная часть катализаторов для выпуска базовых полимеров импортируется из дружественных стран. Основная задача компании СИБУР — к 2030 году обеспечить локализацию производства катализаторов, используя собственные технологии или разработки, созданные совместно с ведущими российскими научными учреждениями.

— Это стратегический шаг в развитии российской нефтехимии. Проект направлен на импортозамещение критически важных компонентов для производства полимеров, что особенно актуально в условиях санкционного давления. До 2022 года российские предприятия закупали катализаторы у ведущих мировых производителей (BASF, Clariant, W.R. Grace, Univation). В условиях санкций доступ к этим продуктам ограничен, что создает риски для стабильности нефтехимических производств, — отмечает профессор кафедры технологии синтетического каучука КНИТУ Ильсия Давлетбаева.

В рамках проекта первоочередным этапом станет строительство мощностей по выпуску хромовых катализаторов. Эти катализаторы применяются на крупнейших производственных площадках «Казаньоргсинтез», «ЗапСибНефтехим», а также планируются к использованию на Амурском газохимическом комплексе. Хромовые катализаторы незаменимы при производстве пленочных и выдувных марок полиэтилена, которые, в частности, используются для изготовления флаконов и топливных баков. Ожидается, что строительство завершится и производство запустится в 2027 году. Инвестиции в этот проект составят более 11 млрд рублей.

На сегодняшний день общий прогресс по производству хромовых катализаторов превысил 40%.

На сегодняшний день общий прогресс по первому этапу проекта достиг 41%. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Таким образом, СИБУР выстраивает полный цикл инноваций — от науки (строящийся в Казани R&D-центр и центр масштабирования технологий СИБУРа) до Центра пилотирования технологий в Тобольске, где научные изыскания начнут обретать силу на пилотных установках, перед тем как быть запущенными в промышленное производство на будущей катализаторной фабрике, — до настоящего момента такого в России просто не существовало.

— Внедрение проектов СИБУРа очень положительно повлияет на развитие фундаментальной и прикладной науки как в Республике Татарстан, так и в Российской Федерации. Хочется надеяться, что реализация данного проекта приведет к росту внедрения в промышленность разработок отечественных ученых, каких немало, — отметил Дмитрий Яхваров.