Убежище Нижнекамской ТЭЦ-1 признано лучшим в своей категории

Убежище филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» признано лучшим среди защитных сооружений вместимостью 150—600 человек. Такой вывод сделала республиканская комиссия по итогам ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны и защищенных комплексов пунктов управления муниципальных образований республики.

«Анализ смотра-конкурса показал, что в течение 2019 года на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) работа по приведению убежища в готовность к приему укрываемых была организована на высоком уровне», — говорится в сообщении от имени премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Республиканский смотр защитных сооружений проводится, чтобы улучшить качество содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны и поддерживать их в постоянной готовности к использованию по предназначению. Защитные сооружения организаций оцениваются конкурсной комиссией в трех категориях в зависимости от вместимости:

— до 150 человек;

— от 150 до 600 человек;

— более чем на 600 человек.

Критериями для оценки стали герметичность и противопожарное состояние, исправность инженерно-технического оборудования и средств связи. Особое внимание эксперты уделили работе вентиляционного и электрогенерирующего оборудования, а также санитарному состоянию помещений. Кроме того, комиссии была предоставлена информация о работе компании в области гражданской обороны и нормативная документация по вопросам проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

— Энергетика — сфера особой ответственности, никакие ситуации не должны застать нас врасплох. Поэтому специалисты наших предприятий содержат вверенные объекты в надлежащем порядке и полной готовности, — заявил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

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