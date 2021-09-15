Убежища Нижнекамской ТЭЦ-1 признаны лучшими в районе

Фото: АО «ТГК-16»

Защитные сооружения Нижнекамской ТЭЦ-1 (филиал АО «ТГК-16») заняли первые места в рамках смотра-конкурса на лучшее содержание и состояние готовности защитных сооружений гражданской обороны Нижнекамского муниципального района.

На конкурс были представлены убежище №1 вместимостью 300 человек и убежище №2, рассчитанное на 100 человек.

Комиссия высоко оценила техническое состояние, внешний вид, документацию и техническую оснащенность защитных сооружений Нижнекамской ТЭЦ-1, присвоив наивысшие баллы.

— Наши защитные сооружения постоянно занимают лидирующие позиции по итогам конкурсов. Недавно сооружения другой нашей станции, Казанской ТЭЦ-3, также вошли в число лучших убежищ по городу. Мы уделяем особое внимание объектам гражданской обороны и вопросам безопасности работников. Эта победа — общий результат всей нашей большой команды, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

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