Бизнесу в России предрекают переход в режим выживания

Мнение экспертов: льготные инвесткредиты татарстанским предпринимателям нужны, но помогут не всем

Фото: Реальное время

В 2026 году будет расширена льготная программа инвесткредитования малого и среднего бизнеса — лимит по ней планируется удвоить, при этом минимальный размер кредита будет снижен до 25 млн рублей. Станет длиннее и список отраслей, для которых эти займы будут доступны, — в него войдут креативные индустрии, а также кредиты смогут получить малые технологические компании и МСП в приграничных регионах. Кто от этого выиграет и как изменятся стоимость заемных денег и бизнес-климат — выясняло «Реальное время».

Сколько бы ни дали льгот — дело решит цена

Корпорация МСП сообщила об изменениях в льготной программе инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса, которые стали предметом обсуждения совета директоров корпорации, прошедшего под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На заседании совета был озвучен прогноз: до 2030 года российские предприниматели через отраслевые льготные кредиты корпорации смогут привлечь около 800 млрд рублей.

Корпорация МСП сообщила об изменениях в льготной программе инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2026 году в рамках перезапуска льготной программы инвестиционного кредитования планируются следующие изменения:

общий объем кредитования вырастет до 200 млрд рублей;

минимальный размер кредита будет снижен до 25 млн рублей;

получить кредит можно будет не только на инвестиционные, но и на оборотные цели;

перечень предприятий, которые могут получить инвесткредит, расширится — в него войдут малые технологические компании, креативные индустрии и МСП в приграничных регионах.

Реальное время / realnoevremya.ru

— С начала этого года поддержка МСП реализуется в рамках нового федпроекта, — сообщил в ходе заседания совета Максим Решетников. — Он направлен на выполнение цели, поставленной президентом: к 2030 году реальный доход на работника МСП должен расти быстрее ВВП на 20%. Это значит, должна повышаться эффективность самих компаний. Под эту цель были донастроены приоритеты поддержки и сами механизмы федпроекта — с учетом ситуации в экономике, задач по ее развитию и запросов бизнеса.

Он также подчеркнул, что объем поддержки бизнеса в 2026 году на уровне прошлого года сохранен и обозначил ключевые направления в работе с МСП:

расширение доступа к льготному финансированию через «зонтичные» поручительства;

увеличение доли в закупках;

выход на новые рынки;

доступное финансирование.

Реальное время / realnoevremya.ru

Максим Решетников поручил сосредоточиться на решении актуальных для МСП задач, в частности:

обеспечить информационное разъяснение и консультирование по налоговым изменениям,

принять меры по проблеме неплатежей крупных государственных компаний в адрес предпринимателей,

обсудить совместно с Центральным банком доступ МСП к финансовым инструментам.

Основным вопросом при реализации программ инвестиционного кредитования по-прежнему остается стоимость кредитов. В настоящее время обсуждается «плавающая» ставка — ее хотят привязать к будущим решениям Центробанка, сохранив принцип приемлемой ставки для каждой отрасли бизнеса, которая зависит от его «платежеспособности».

«Предпринимательство входит в режим выживания»

Президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев считает, что такими локальными мерами основные проблемы МСП не решить, однако для некоторых представителей бизнеса инвестиционное кредитование может стать спасительной соломинкой:

— Государство понимает, что меры, которые оно вынуждено принимать в отношении предпринимателей, не улучшают позиции бизнеса, — говорит он. — Сейчас у нас и так нелегкие времена — ключевая ставка Центробанка высока, налоги поднимаются и будут еще подниматься. Стагнация экономики не дает возможности полноценно ощутить эффект от инвестирования. Поэтому предпринимателям очень важно перестроиться, повысить ответственность, и они сейчас будут хвататься за любую возможность удержаться на плаву.

Ильяс Нуриев: «Стагнация экономики не дает возможности полноценно ощутить эффект от инвестирования». Реальное время / realnoevremya.ru

Но поскольку ресурсы государства не безграничны, все программы поддержки, полагает Нуриев, будут постепенно сворачиваться на фоне роста налогов. Следовательно, не все желающие смогут воспользоваться описанными выше льготами.

— По сути, предпринимательство входит в режим выживания, — говорит он. — Жаль, конечно, но мне кажется, в ближайшие год-два мы увидим сортировку предпринимателей: сильнейшие выживут, слабые покинут поле деятельности. А помощь разного рода нужна и важна, но по большому счету она погоды не сделает.

На сегодня о перспективах «выживания» татарстанского малого и среднего бизнеса можно судить по основным показателям, размещенным на сайте мсп.рф, — республика оказалась в средней части рейтинга российских регионов по выручке МСП.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Эти деньги забирают из социальных статей»

Сомнения в том, что льготная программа инвесткредитования может оказать сколь-нибудь значимое влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России, выразил эксперт «Реального времени», экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов:

— Если посмотреть, какое количество в России малых и средних бизнесов, то можно сделать вывод, что с кредитами повезет единицам. Вот им, конечно, повезет. А в целом это не станет каким-либо критическим фактором успеха, потому что эта поддержка не является массовой. Да она и не должна быть массовой — кредиты должны получать на общей основе, но они должны быть доступны. Но существующая ставка Центробанка фактически является запретительной для многих бизнесов, потому что, взяв эти деньги, они не смогут их «отбить».

Шайахметов считает эту поддержку «тратой бюджетных средств без должной отдачи и подчеркнул: эти деньги забирают из социальных статей на школы, детсады, учреждения здравоохранения, дороги, хотя не государство должно «кормить» бизнес, а, наоборот, бизнес — государство. Чтобы это работало, нужно обеспечить внутренний спрос населения, говорит он:

— Если спроса не будет — зачем нужен креативный бизнес? Разве человек пойдет на концерт, если у него в кармане нет денег на необходимое? Поэтому надо повышать доходность населения, и прежде всего малоимущего населения, решать вопросы демографии и вкладывать туда деньги. А если надо поддержать креативную индустрию — надо не кредиты ей давать, а увеличить, например, сумму на «Пушкинской карте», и тогда люди сами проголосуют рублем, за того, кого нужно поддержать.

Собеседник издания подчеркнул: такая избирательная поддержка государства представляет собой большой соблазн с точки зрения коррупционной составляющей, потому что у тех, кто «рулит» процессом, как и у тех, кто хочет получить кредит, возникает большой соблазн договориться и поделиться.