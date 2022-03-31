ТЭЦ-тур: как рождается тепло и свет

Съемочная группа интернет-газеты «Реальное время» и шоумен Александр Митрофанов заглянули в самое сердце Нижнекамской ТЭЦ-1

Фото: Максим Платонов

Нижнекамская ТЭЦ-1 — первая и самая мощная станция города. Ее территория составляет 810 тыс. кв. м. Здесь можно было бы разместить 113 футбольных полей. C начала эксплуатации — за 55 лет — станция выработала 210,4 млрд кВт·ч электроэнергии. Этого бы хватило, чтобы обеспечить электроэнергией 1/5 территории нашей страны в течение года. Тепловой энергии было отпущено 687 млн Гкал. Такого количества тепла хватит, чтобы отапливать в течение одного зимнего месяца 700 млн однокомнатных квартир. Масштабы впечатляют, не правда ли? Приглашаем вместе с нами заглянуть внутрь этого гиганта и узнать, что он собой представляет.

Место старта производства энергии — топливный цех

Почувствовать атмосферу станции можно уже на проходной. На предприятие стратегического назначения пускают только после тщательного досмотра и проверки температуры тела.

После проходной мы отправились в топливный цех. Именно здесь начинается производство энергии, это основа основ в промышленной цепочке.

В качестве топлива Нижнекамская ТЭЦ-1 использует самый экологически чистый вид — природный газ.

— Топливный цех принимает газ с Уренгойского месторождения. По сети подземных газопроводов газ поступает к двум газораспределительным станциям: первая — ГРС-2 города Нижнекамска, вторая — ГРС-2 города Елабуги. Наличие двух источников поставки газа увеличивает надежность газоснабжения Нижнекамского промышленного узла, — рассказал инженер топливного цеха Мариан Кузьмин.

С газораспределительных станций по газопроводам газ подается на ТЭЦ, на два ее газорегуляторных пункта, где он очищается от механических примесей, происходит снижение и стабилизация давления. Далее газ поступает на котлы, где он сжигается — так начинается выработка энергии.

Хотя основным топливом является природный газ, но по нормативам на ТЭЦ должны быть запасы резервного топлива. На Нижнекамской ТЭЦ-1 — это мазут. Его наличие обеспечивает надежность работы станции на случай непредвиденного снижения поставок природного газа, чего практически никогда не происходит.

Как камская вода становится сверхчистой

Вы когда-нибудь задумывались, что на станции используется исключительно чистая вода? На Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) она поступает из Камы и проходит специальную обработку.

— Первоначально исходная камская вода обрабатывается способом известкования и коагуляции, затем происходит ее осветление в механических фильтрах, затем уже вода поступает на обессоливание, — рассказывает о сложном процессе инженер химического цеха №2 Наталья Безбородова.

Химически обессоленная, или сверхчистая, вода необходима на станции для сохранности оборудования. Если без такой очистки направить воду в основное оборудование, в скором времени оно выйдет из строя. А это грозит жителям остаться без тепла и света, а ТЭЦ — дорогостоящим ремонтом.

Сердце станции — котлотурбинный цех

«Мы находимся в самом центре, в сердце Нижнекамской ТЭЦ-1. Здесь происходит производство тепловой и электрической энергии», — приветствовал нас в котлотурбинном цехе заместитель начальника цеха Ильназ Мирзамахмутов.

В цеху достаточно жарко от котлов и шумно. Нам с непривычки было сложновато, но опытные энергетики говорят, что к этому быстро привыкаешь.

Сейчас на станции работают 10 турбогенераторов, 16 энергетических и пять водогрейных котлов. На самом деле это огромный размах, и он объясняется тем, что ТЭЦ обеспечивает потребность в паре промзоны города на 85-90%.

— Мы обеспечиваем теплом и электричеством Нижнекамск и выдаем пар потребителям. Самый крупный наш потребитель — это «Нижнекамскнефтехим», — рассказал нам Ильназ Мирзамахмутов.

Сохранился тут и самый первый турбоагрегат, с которого началась история энергетики Нижнекамска 55 лет назад, он служит сейчас в цехе музейным экспонатом.

Откуда на ТЭЦ зимой тропический дождь?

Все просто: стоит только заглянуть внутрь градирен — и в любое время года можно любоваться этим явлением. Градирни — это огромные конструкции, из которых поднимается густой белый дым. Их видно издалека. Наверное, каждый обращал на них внимание, проезжая мимо станций. Но на деле это вовсе не дым, а обычный водяной пар. Ничего страшного и опасного внутри градирен не происходит.

— Градирни — это оросительные устройства, они предназначены для охлаждения воды, которая была нагрета в конденсаторе турбины. Охлаждается вода направленными потоками атмосферного воздуха. А после, охлажденная, снова возвращается в цикл, — объяснил нам инженер станции Ратмир Фадеев.

Центральный щит управления

Завершающей точкой нашей экскурсии стал центральный щит управления Нижнекамской ТЭЦ-1. Это святая святых, место, где осуществляется контроль за всеми процессами станции. От обилия кнопок, рычагов, мониторов кружится голова. Именно тут находится рабочее место начальника смены станции, который отвечает днем и ночью за весь режим ТЭЦ.

Здесь нам удалось пообщаться с заместителем главного инженера станции Алексеем Лыхиным.

— Алексей Владимирович, здесь огромное количество клавиш, как вы со всем этим справляетесь?

— (Улыбается). Как поступаешь на работу, этому обучаешься, поэтому для нас не составляет труда понимать, для чего все это нужно и как с этим справляться.

— А если ночью разбудить и сказать, что определенная кнопка загорелась, сможете ответить, в чем проблема?

— Практически так и бывает.

Увидев все, что нас интересует, и получив ответы на все вопросы, мы отправились в обратный путь. Каждый день в наших домах уютно и тепло. Но мы никогда не задумываемся о том, кто за этим стоит. А это тяжелый труд энергетиков, которые работают днем и ночью. Сегодня мы с вами смогли в этом убедиться.