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ТГК-16 получила паспорт готовности станций к зиме

14:34, 19.11.2019 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Энергокомпания «ТГК-16» получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019—2020 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком. Паспорт подтверждает, что станции ТГК-16 полностью готовы обеспечить энергоснабжением потребителей даже в самые сильные зимние морозы.

— Получение паспорта — не просто формальная процедура. Это гарантия того, что теплоснабжающая организация выполнила все обязательства по подготовке к зиме: отремонтировали и полностью подготовили к отопительному сезону энергетическое оборудование, создали необходимые запасы топлива, провели экспертизу промышленной безопасности, — пояснил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Готовность электростанций определяли по параметрам, связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок.

Комиссия оценивает готовность станций круглогодично на основании отчетных документов. В результате экспертная группа формирует индекс готовности для каждой компании. В этом году ТГК-16 присвоили индекс готовности 1. Это означает, что компания полностью готова к отопительному сезону.

— ТГК-16 начинает готовиться к предстоящему отопительному сезону уже с момента завершения предыдущего. Мы выполнили всю запланированную ремонтную программу. Это позволит нашим станциям и дальше бесперебойно работать, — резюмировал Эдуард Галеев.

Партнерский материал

Справка

Энергокомпания «ТГК-16» входит в Группу «ТАИФ». В составе предприятия работают две крупные станции — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

Теплоэлектроцентрали ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана. ТЭЦ ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя технологии. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ТГК-16 в совокупности составляет 1 669,6 МВт, установленная тепловая мощность достигает 6 136 Гкал/час.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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