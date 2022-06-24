Казанская ТЭЦ-3 провела испытания российского аналога устройств предиктивной диагностики

Фото: "Реальное время"

На Казанской ТЭЦ-3 (филиал АО «ТГК-16») провели испытания отечественного прототипа устройства по предиктивной диагностике генераторов. Решение позволит своевременно и объективно оценивать техническое состояние оборудования с выдачей соответствующих рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.

— Качественное и надежное электроснабжение является неотъемлемым условием работы любого промышленного предприятия, в особенности энергетического. Одним из условий обеспечения бесперебойной работы оборудования является его своевременная диагностика, — пояснил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

С этой целью на предприятии ведется постоянный поиск современных и эффективных методов контроля состояния оборудования, позволяющих своевременно выявить дефекты и предупредить их развитие. Так, например, сейчас ТГК-16 участвует в создании и испытаниях совместной разработки с компаниями «ЭКРА» и «Энергозащита» — системы контроля изоляции обмотки ротора генератора.

На Казанской ТЭЦ-3 уже проведены тесты с использованием данного устройства как на работающих, так и на отключенных генераторах. В ходе работ получены экспериментальные данные сопротивлений цепей возбуждения генераторов относительно «земли», формы помех, присутствующих в напряжении возбуждения генераторов.

— Испытания показали работоспособность предлагаемого метода контроля. На основании полученных данных мы можем прогнозировать работу оборудования в режиме онлайн во всех эксплуатационных режимах и принимать оптимальные решения по его дальнейшей эксплуатации. В современных условиях данное устройство может стать достойной альтернативой решениям западных разработчиков, — отметил Эдуард Галеев.