Совет директоров АО «ТГК-16» подвел предварительные итоги работы за 2020 год

Предварительные итоги работы АО «ТГК-16» за 2020 год обсудили на прошедшем Совете директоров. Мероприятие состоялось в онлайн-режиме при участии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили Совету директоров о выполнении ранее принятых Советом решений и поручений. На повестку вынесли вопросы тарифного регулирования, утверждения годового производственно-финансового плана компании, исполнения мероприятий по повышению уровня экологической безопасности, надежности тепло-электроснабжения.

По итогу заседания Совета директоров были поставлены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.

