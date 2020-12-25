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Совет директоров АО «ТГК-16» подвел предварительные итоги работы за 2020 год

14:13, 25.12.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Предварительные итоги работы АО «ТГК-16» за 2020 год обсудили на прошедшем Совете директоров. Мероприятие состоялось в онлайн-режиме при участии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили Совету директоров о выполнении ранее принятых Советом решений и поручений. На повестку вынесли вопросы тарифного регулирования, утверждения годового производственно-финансового плана компании, исполнения мероприятий по повышению уровня экологической безопасности, надежности тепло-электроснабжения.

По итогу заседания Совета директоров были поставлены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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