На Казанской ТЭЦ-3 прошли соревнования пожарных дружин

На учебном полигоне Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав АО «ТГК-16», состоялись соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на первенство станции. Семь команд соревновались в условиях, максимально приближенных к реальным. Соревнования предполагали прохождение восьми этапов, начиная от оповещения о возгорании, заканчивая тушением электродвигателя и кабельного сооружения. Таким образом, участники смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала. Как проходило соревнование — смотрите в нашем фоторепортаже.
