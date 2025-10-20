На Казанской ТЭЦ-3 прошли соревнования пожарных дружин

13:20, 20.10.2025 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 37
1/37
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

На учебном полигоне Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав АО «ТГК-16», состоялись соревнования между боевыми расчетами добровольных пожарных формирований на первенство станции. Семь команд соревновались в условиях, максимально приближенных к реальным. Соревнования предполагали прохождение восьми этапов, начиная от оповещения о возгорании, заканчивая тушением электродвигателя и кабельного сооружения. Таким образом, участники смогли продемонстрировать не только умение владеть первичными средствами пожаротушения, но и физическую выносливость и знания теоретического материала. Как проходило соревнование — смотрите в нашем фоторепортаже.

Реклама АО «ТГК-16»

Токен: 2SDnjbpr9cb

Другие фотогалереи