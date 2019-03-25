Система очистки сточных вод на Казанской ТЭЦ-3 поднялась на новый уровень

Фото: ОАО "ТГК-16"

В рамках долгосрочной программы компании ТГК-16 по снижению экологического воздействия на окружающую среду на Казанской ТЭЦ-3 запустили в работу очистные сооружения ливнево-талового и промышленного стока. Новая система очистки позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Строительство новых очистных сооружений началось в 2013 году и велось по этапам. В первую очередь были реализованы мероприятия по очистке производственных сточных вод от загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов. С завершением строительных работ в 2018 году реализован последний этап — ввод очистки ливнево-таловых стоков с основной площадки станции.

Общие затраты компании составили 165 млн рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки, первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая — с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков.

По результатам работы очистных сооружений за 2018 год возврат воды в циркуляционную систему оборотного охлаждения станции увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом практически исключена возможность попадания загрязненных нефтепродуктами стоков в водные объекты Казани, в частности в Волгу.

Строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений обеспечивает более рациональное отношение к природным ресурсам. Реализация данного инвестиционного проекта за счет собственных средств позволяет ТГК-16 вносить дополнительный положительный вклад в реализацию федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и участвовать в экологическом оздоровлении Волги.