В Татарстане проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

В регионах России стартовал ежегодный фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Всероссийская акция направлена на привлечение внимания к вопросам бережного отношения к энергетическим ресурсам. Второй год подряд из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль проходит в форме социальной кампании — в онлайн-формате.

Татарстанские энергопредприятия и вузы также присоединились к фестивалю.

Энергетическая компания ТГК-16 активно поддерживает это движение с момента старта фестиваля в 2016 году. Предприятие постоянно внедряет энергоэффективные технологии на своих станциях, комплексно решает технологические и экологические вопросы.

Так, например, компания внедряет проекты технического перевооружения водоподготовительного оборудования двух химических цехов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Суммарная номинальная мощность установок, введенных в эксплуатацию, по итогам реализации проектов составила 600 тонн/час, тем самым была значительно увеличена общая мощность химических цехов станции.

В рамках фестиваля «Вместе ярче» сотрудники ТГК-16 примут участие в интеллектуальных викторинах и социальных акциях.

Фестиваль «Вместе ярче» проводится с 2016 года по всей России. В 2021 году он посвящен Году науки и технологий. В рамках акции до ноября пройдут различные мероприятия: дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса, интеллектуальные конкурсы, лекции, энергоквизы.

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