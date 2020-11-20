АО «ТГК-16» приняло участие в бизнес-форуме 1С:ERP 2020

Фото: Ринат Назметдинов

АО «ТГК-16» впервые приняло участие в бизнес-форуме 1С:ERP 2020. Энергокомпанию на мероприятии представила заместитель коммерческого директора (по обеспечению ресурсами) Алла Филюшина. Она рассказала о реализуемом в настоящее время проекте по созданию в компании Единой автоматизированной системы закупок (ЕАСЗ) на базе «1С:ERP.Управление холдингом».

— Единая автоматизированная система закупок должна обеспечить покрытие функциональных требований бизнеса, интегрироваться в существующий ИТ-ландшафт и иметь возможность дальнейшего развития, — отметила Алла Филюшина.

ЕАСЗ призвана унифицировать в АО «ТГК-16» бизнес-процессы по закупочной деятельности, создать единое информационное пространство планирования и проведения закупочных процедур, осуществлять мониторинг и контролировать процессы управления закупками в полном соответствии с требованиями 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г.

Согласно дорожной карте проекта автоматизация управления закупочной деятельностью — только первый этап. На сегодняшний день в рамках создания Единой автоматизированной системы закупок уже автоматизированы планирование, подготовка к проведению и проведение закупочной процедуры, подведение итогов по закупкам, а также обеспечено взаимодействие с локальными системами «1С: Управление производственным предприятием» и «1С: Зарплата и управление персоналом». На первом этапе создания ЕАСЗ реализован новый механизм по формированию закупочной документации и протоколов по закупке за счет использования настраиваемых шаблонов документов и шаблонов для заполнения любых видов оценочных критериев. Также реализован механизм создания вычисляемых маршрутов согласования закупочной документации по составу членов закупочной комиссии, что повышает эффективность проводимых закупочных процедур.

Проводимые мероприятия позволяют реализовать единое информационное пространство планирования и проведения закупочных процедур, сократить трудозатраты на формирование и согласование закупочной документации, усилить контроль за каждой стадией проведения закупок за счет применения автоматических аналитических отчетов.

До конца 2021 года планируется автоматизировать управление договорной деятельностью и планирование потребностей в закупках товаров, работ, услуг, разработать мобильное приложение и аналитическую панель показателей по эффективности закупочной деятельности в компании, обеспечить интеграцию с единой информационной системой в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадкой Onlinecontract.

Бизнес-форум 1С:ERP — ежегодное мероприятие, посвященное внедрению и развитию решений сервисов 1С для предприятий крупного и среднего бизнеса. В этом году форум впервые за семь лет прошел в онлайн-формате.

Среди участников бизнес-форума — ПАО «Газпром-нефть», ПАО «Россети», АО «Почта России», ПАО «Татнефть», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Российские космические системы», ООО «УК «Татбурнефть», АО «Атомэнергомаш», ПАО «Мечел», АО «Зарубежнефть», Фонд «Сколково», ГК «Ак Барс» и другие.

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