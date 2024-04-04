Эдуард Галеев: «Мы впервые будем платить не за ремонт, а за нормальную работу оборудования»

ТГК-16 на выставке TatEnergyExpo презентовала промежуточные итоги реализации программы КОММод

Фото: Динар Фатыхов

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Традиционно в рамках форума проходит специализированная выставка TatEnergyExpo, где в этом году 80 компаний презентуют свое современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие сегодняшним задачам и трендам развития энергетического сектора экономики. Татарстанская компания АО «ТГК-16» на выставке представила проекты, реализующиеся по программе КОММод. Как проходит модернизация, когда планируется выход на рынок продаж мощностей с первого обновленного по этой программе оборудования — корреспондент «Реального времени» узнал от первых лиц.

Казань собрала под одной крышей ведущих энергетиков России и зарубежья



Крупнейшие компании-производители и поставщики оборудования, энергетические корпорации и холдинги, предприятия энергосистемы, современные инжиниринговые компании из России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Бразилии собрались в Казани на Татарстанском международном форуме.

— Традиционно в апреле мы проводим форум, на котором энергетическое сообщество России и зарубежных стран обсуждает наиболее актуальные вопросы развития отрасли. За более чем 25 лет форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для демонстрации современных энерготехнологий, обмена мнениями и взаимодействия экспертов. Для Республики Татарстан развитие энергетики и повышение энергоэффективности — одна из приоритетных задач. У нас ведется активная работа по модернизации производств за счет внедрения современных технологий и оборудования. Республика готова поделиться накопленным опытом, мы открыты для диалога и совместной работы в этой сфере. Убежден, наше взаимодействие и обмен опытом придадут новый импульс развитию дружественных связей, — отметил Рустам Минниханов на церемонии открытия форума.

Рустам Минниханов: «Для Республики Татарстан развитие энергетики и повышение энергоэффективности — одна из приоритетных задач». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Насыщенная программа форума началась с посещения экспозиций специализированной выставки TatEnergyExpo. Раис вместе с московскими гостями — заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сниккарсом — ознакомился с достижениями в энергетической отрасли. В этом году участниками выставки стали 80 компаний из 17 регионов России и зарубежья.

Первый проект ТГК-16 по программе КОММод на финишной прямой

ТГК-16 ежегодно презентует свои достижения на выставке TatEnergyExpo. Этот год не стал исключением. На стенде энергопредприятия можно было познакомиться с ходом модернизации турбины №3 на Казанской ТЭЦ-3. Это теплофикационное оборудование электрической мощностью 50 МВт и тепловой мощностью 92 Гкал/ч, обеспечивающее выработку тепловой и электрической энергии в эффективном комбинированном цикле. Модернизация осуществляется по программе КОММод.

По словам главного инженера энергопредприятия Алмаза Латыпова, в объем модернизации турбины вошли: замена цилиндра высокого давления, который является самой теплонагруженной частью турбины, узлы и детали ротора низкого давления, узлы и детали системы регулирования и защиты, включая автоматическую систему вибрационного мониторинга.

Насыщенная программа форума началась с посещения экспозиций специализированной выставки TatEnergyExpo. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент выполнены проектно-изыскательские работы, произведена поставка оборудования, заключен договор на строительно-монтажные работы. Модернизация началась 1 апреля с демонтажа частей, подлежащих замене. Окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на ноябрь, а ввод в эксплуатацию и начало поставки электрической мощности запланированы на 1 января 2025 года.

Изготовление, монтаж, обслуживание у одного контрагента

Производитель турбины — АО «Уральский турбинный завод». Этот же завод будет выполнять строительно-монтажные работы и проводить сервисное обслуживание.

— Мы монтируем и обеспечиваем сервис жизненного цикла всей машины. А жизненный цикл таких турбин — 40 лет. В течение этого времени будем обслуживать, ремонтировать, проводить инспекции, принимать все необходимые решения по эффективной эксплуатации этой машины, чтобы ее коэффициент использования был максимальный, — рассказал журналисту «Реального времени» генеральный директор Уральского турбинного завода Дмитрий Изотин.

Дмитрий Изотин: «Мы монтируем и обеспечиваем сервис жизненного цикла всей машины». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такой подход позволит татарстанским энергетикам минимизировать риски поставки некачественного оборудования и/или некачественного выполнения строительно-монтажных работ, риски, связанные с выполнением гарантийных обязательств.

— По сути мы впервые будем платить не за ремонт, а за нормальную работу оборудования. Мы хотим в дальнейшем прийти по всем нашим объектам на такую систему, чтобы все ремонты были только по состоянию оборудования и никаких дополнительных расходов мы не несли, — объяснил преимущества такого подхода генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Обслуживание ГТУ без General Electric

Проекты по модернизации, обновлению и сервисному обслуживанию оборудования электрических станций ТГК-16 Эдуард Галеев презентовал и на заседании правительства Республики Татарстан на тему «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2023 году и задачах на 2024 год, которое прошло в рамках форума.

Он остановился на всех проектах, реализуемых на станциях предприятия по программе КОММод: так, вслед за турбиной №3 на Казанской ТЭЦ-3 будет обновлена турбина Т-100 на Нижнекамской ТЭЦ-1. Запуск модернизированного оборудования в Нижнекамске запланирован в апреле 2025 года. Всего по этой программе ТГК-16 модернизирует шесть турбин, работа по каждой из них идет по графику.

Проекты по модернизации, обновлению и сервисному обслуживанию оборудования электрических станций ТГК-16 Эдуард Галеев презентовал на заседании правительства Республики Татарстан. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В своем выступлении Эдуард Галеев коснулся и уникальной газовой турбины 9НА.01 производства General Electric, установленной на Казанской ТЭЦ-3. В прошлом году корпорация GE прекратила сервисное обслуживание своих газовых турбин, установленных на тепловых электростанциях в России.

— Мы вынуждены были разработать свою дорожную карту. На данный момент идет проработка вопросов по ремонту, обслуживанию газовой турбины с отечественными производителями, — отметил спикер.

По его словам, сотрудничество по этому оборудованию налажено с тремя российскими компаниями: ООО «ТСЗП», ПАО «Юнипро», ООО «ДМЭнерджи».

Эдуард Галеев рассказал, что предприятие до санкций успело получить достаточно большой объем запасных частей американского производства. А к изготовлению недогруженных частей готова приступить отечественная компания «Силовые машины».

— Это работа в России еще не осуществлялась, мы делаем это впервые. В подтверждение высокого качества наших российских партнеров могу сказать, что 26 декабря после месячного ремонта заработала ГТУ. При этом ее состояние после ввода из ремонта оказалось лучше, чем при прежнем вводе на работу американцами. Это подтверждает высокую квалификацию российских компаний, — подчеркнул Галеев.

На стенде ТГК-16 можно было познакомиться с ходом модернизации турбины №3 на Казанской ТЭЦ-3. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ТГК-16 — лучшая компания в области энергоэффективности

В рамках заседания правительства состоялось награждение победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2023 года.

В номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» среди организаций промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, транспортной отрасти и связи Республики Татарстан победителем стало АО «ТГК-16».

В рамках заседания правительства состоялось награждение победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Реклама АО «ТГК-16». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодняшняя награда — это результат работы нашей команды в течение нескольких лет, итог долгосрочной программы энергоэффективности, включающей в себя огромный комплекс мероприятий по модернизации станций. Благодаря ее реализации мы смогли заметно уменьшить затраты топлива и снизить себестоимость вырабатываемой энергии, — прокомментировал победу генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев.

По его словам, работа в этом направлении благотворно влияет не только на показатели предприятия, но и на экологию, так как станциям удается снижать количество выбросов в атмосферу.