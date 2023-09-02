Эдуард Галеев: «Для нас важно общение с потребителями»

«ТГК-16» принимает участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

180 компаний из 27 регионов России и пяти стран мира — в выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. Традиционно он собирает вокруг себя не только ключевых игроков отрасли, но и представителей смежных сфер, в том числе энергетики. Как энергетики республики наращивают и обновляют мощности для удовлетворения растущих потребностей клиентов, «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Форум как инструмент сотрудничества

— Уверен, площадка форума станет эффективным инструментом для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, установления новых деловых контактов, объединения усилий для преодоления последствий кризиса в мировой экономике, — отметил, открывая Татарстанский нефтегазохимический форум, раис республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Уверен, площадка форума станет эффективным инструментом для продолжения взаимовыгодного сотрудничества». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для этого созданы все условия, ежегодно организаторы собирают под одной крышей ключевых игроков нефтегазохимического сектора для обсуждения актуальных вопросов. В этом году пленарное заседание форума было посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях.

Также среди тем обсуждения — современные вызовы на пути технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, лучшие практики цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, приоритетные направления повышения энергоресурсоэффективности ТЭК России, использование традиционных и нетрадиционных ресурсов, перспективы развития малотоннажной химии, новые рынки сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ.

— Без энергии не будет ничего. Для нас важно общение с потребителями. Здесь мы видим ключевые разработки, которые будут реализованы в нефтехимии, понимаем, какие объемы тепла, пара будут востребованы в ближайшее время, поэтому для нас участие — это объективная необходимость, — объясняет присутствие энергетиков на форуме Эдуард Галеев.

Эдуард Галеев: «Для нас важно общение с потребителями». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам генерального директора АО «ТГК-16», большой интерес для предприятия представляет тема газодобычи и газопереработки, представители компании принимают участие в работе круглого стола «АО «Газпром межрегионгаз Казань» — единый оператор поставок газа в Республике Татарстан».

— Нас интересуют перспективы развития газотранспортной системы, ограничения, ремонтный график, проекты по развитию газотранспортной системы. На текущий момент у нас и нижнекамский, и казанский районы достаточно устойчиво снабжаются газом, хотелось бы убедиться, что это будет продолжаться и в дальнейшем, — рассказал Галеев.

Генераторы были услышаны

Еще одно преимущество такого углубления в работу нефтехимиков для энергетиков — это прогнозирование, анализ рынка потребителей, возможность заглянуть в будущее и модернизировать под это мощности. «ТГК-16» всегда успешно справлялась с этой задачей, энергокомпания — активный участник госпрограммы по модернизации генерирующих мощностей КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации). Сегодня четыре паровые турбины двух филиалов предприятия уже в процессе обновления по этой программе, две — на очереди. Первый запуск планируется в начале 2025 года.

Эдуард Галеев рассказал журналисту «Реального времени о ходе реализации госпрограммы:

— У нас есть жесткий график, по которому мы должны ввести оборудование в работу. Мы от него не отстаем. Договоры заключены, оборудование изготавливается. Наш персонал регулярно выезжает на заводы, осуществляет контроль. Недавно были на Уральском турбинном заводе, посмотрели, в каком состоянии изготавливаемое для нас оборудование. Все идет по плану. Уверен, все будет сделано в срок.

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Останавливаться на этих проектах энергетики ТАИФа не собираются. В планах предполагается участие и в следующих госпрограммах по модернизации генерирующего оборудования.

— Мы ждем, скоро выйдет проект новых документов, который позволит сосчитать стоимость следующих ДПМ (договор о предоставлении мощности, — прим. ред.), — поделился планами Галеев.

Стоит отметить, что госпрограмма расширяет критерии отбора. Мнение генераторов было услышано: в следующих ДПМ, кроме отечественных паровых турбин, будут участвовать еще и газовые машины.

— Таким было пожелание всех генерирующих компаний. Газовые турбины — наиболее современное оборудование, которое точно должно было быть включено в государственную программу модернизации генерирующих мощностей. В этом заинтересованы и потребители: современное более экономичное оборудование позволит избежать повышения себестоимости производства энергии, — отметил собеседник.

Планы у «ТГК-16» грандиозные.

— Есть желание обновить все оборудование. Но это зависит не только от нас, но и от предприятий, которые производят это оборудование. На текущий момент у нас в стране еще массового производства газовых турбин большой мощности нет, а поставка зарубежных несколько ограничена, поэтому у нас была борьба, чтобы кроме российских газовых турбин в КОММод включили и зарубежные. Этого добиться не удалось, но то, что российские производители будут развиваться, это очень хорошо, — подытожил Эдуард Галеев.