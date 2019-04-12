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Специалисты ТГК-16 приняли участие в КВИЗе по энергоэффективности

16:43, 12.04.2019 Сюжет:  ОАО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Специалисты ТГК-16 приняли участие в КВИЗе по энергоэффективности
Фото: ОАО "ТГК-16"

В Казани завершился трехдневный Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности. Под занавес форума был организован Молодежный день, в ходе которого студенты и выпускники казанских вузов смогли пройти экспресс-собеседования с представителями ведущих энергетических компаний республики, в числе которых ОАО «ТГК-16».

Также в завершающий день состоялась игра EnergyQuiz — викторина, посвященная энергетике. В КВИЗе приняли участие молодые специалисты крупнейших энергетических предприятий Татарстана. Команды отвечали на вопросы, посвященные науке, технике, истории и другим областям.

По словам членов «Технически грамотной команды-16» — представителей ТГК-16, викторина выдалась очень интересной — участников ждали непростые вопросы и задания, которые потребовали применения профессиональных знаний, логики и эрудиции. По их заверениям, подобные интеллектуальные мероприятия помогают не только освежить имеющиеся знания и получить новые, но также лучше узнать коллег и сплотить коллектив.

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