Взятка автопарком и кофемашиной: в чем признался экс-глава двух судов Ирек Набиев

Отставник Фемиды хочет максимально ускорить свой процесс в Верховном суде РТ и уйти на СВО

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартовал процесс по серии тяжких преступлений с обвиняемым экс-судьей Иреком Набиевым. Как выяснило «Реальное время», 5 из 12 эпизодов его уголовного дела, возбужденного Александром Бастрыкиным, уже прекращены, зато с обвинением по остальным бывший глава Менделеевского и Пестречинского райсудов полностью согласился — даже отказался знакомиться с 98 томами своего дела. В числе свидетелей — бывший первый замруководителя Следкома в Татарстане и осужденный экс-начальник Набережночелнинского отдела СК. При этом бывший водитель Набиева фигурирует в этом деле и как соучастник, и как взяткодатель — глава суда на следствии признался, что «выдоил» у него деньги, технику и услуги аж на 17 млн рублей. Сегодня он просил Верховный суд Татарстана об одном — удалить из зала журналистов. Подробности резонансного дела отступника Фемиды — в материале «Реального времени».

Судейской пенсии уже лишился

В материалах своего уголовного дела Ирек Набиев фигурирует в качестве судьи в отставке. Заметим, службу Фемиде он оставил еще в мае 2020 года — по собственному желанию, проработав всего шесть месяцев на посту председателя Пестречинского райсуда. До этого Набиев на протяжении 12 лет — с 2007 по 2019-й — возглавлял суд Менделеевского района. На момент отставки имел за плечами 17 лет судейского стажа и звание кандидата юридических наук.

Как полагают силовики, председательский пост в Менделеевске Набиев «совмещал» с преступной деятельностью. Причем заявления о ней в ФСБ и иные органы направлялись еще до подписания президентского указа о новом назначении фигуранта в Пестрецы. Более того, первое уголовное дело о преступлениях против бизнесмена из Удмуртии Вячеслава Утробина Следком по Татарстану возбудил еще в октябре 2019-го, а в марте 2020-го задержали троих, включая племянника судьи — Дениса Набиева, экс-сотрудника ФСИН. Это и повлекло «добровольную» отставку с последующим отъездом за границу Набиева-старшего.

Возбудить дело против бывшего председателя суда из Татарстана Александр Бастрыкин смог лишь в сентябре 2022-го. взято с сайта kremlin.ru

По данным источников «Реального времени», первоначально Ирек Набиев улетел в Турцию, откуда позже перебрался в Германию, где и жил вплоть до сентября 2025-го. По версии пресс-службы Следкома, от следствия отставник Фемиды скрывался с 2021 года, тогда как согласие на его преследование Александр Бастрыкин получил лишь в феврале 2022-го, а возбудить дело смог лишь в сентябре того же года — когда решение Высшей квалифколлегии судей РФ вступило в силу. В ноябре Набиева объявили в международный розыск, а в декабре Нижегородский областной суд заочно арестовал его.

Как отмечают источники «Реального времени», именно после этого Квалифколлегия судей РТ приняла решение о приостановлении статуса судьи в отставке в отношении «беглого» коллеги. С того времени Набиев и перестал получать судейскую пенсию. Правда, в его деле имеются документы о наложении ареста на счета в российских банках на 1,5 млрд рублей с лишним, но близкие к следствию источники уверяют — в действительности таких денег там нет. Не подтверждает данные о запредельных активах и адвокат потерпевшего.



Верховный суд Татарстана не нашел гостайн в деле отступника Фемиды

Сегодня на заседании Верховного суда Татарстана ВИП-подсудимый был недоволен вниманием журналистов к своему делу и просил перевода процесса в закрытый режим.

— Я категорически против присутствия СМИ с учетом моей прежней работы. И также я имею допуск к секретности... имел... Поэтому они не могут находиться, — пытался качать права Ирек Набиев.

Его позицию поддержала адвокат по назначению Гульсум Закирова. Гособвинитель Дмитрий Зайцев оставил вопрос на усмотрение суда, отметив, что процесс назначен в отрытом режиме. Судья Ильшат Тухватуллин не нашел оснований для засекречивания, сообщив подсудимому, что в его уголовном деле и обвинении никакие материалы, содержащие гостайну не упоминаются.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Потерпевшие Вячеслав Утробин и Интигам Досмамедов, а также их представители на старт процесса не приехали. Суд планирует начать их допрос уже после новогодних праздников.



Сегодня же на заседании огласили обвинение Иреку Набиеву — на это понадобилось более полутора часов. На вопрос судьи — понятно ли обвинение, бывший председатель судов ответил утвердительно. «Признаете себя виновным?» — «Да». Пояснять свою позицию Набиев отказался, далее заявил, что готов дать показания в любой момент судебного следствия, но в итоге согласился с предложенным порядком — сначала суд выслушает свидетелей обвинения и исследует письменные доказательства.

С Набиева сняли статьи по наркотикам и подделке документов

По данным «Реального времени», один из эпизодов дела Ирека Набиева сотрудники 3-го следственного управления ГСУ СКР прекратили еще в октябре 2022-го — до его объявления в международный розыск. Речь о незаконном обороте наркотиков в составе орггруппы (ч. 4 ст. 228.1 УК), в котором обвиняли и Альберта Зарипова, бывшего одноклассника Дениса Набиева, племянника судьи.

По версии силовиков, директора и владельца фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина после похищения в Набережных Челнах в сентябре 2017 года перевезли через Каму, накачали наркотиками, подбросили ему в одежду часть дозы и вызвали на место наряд полиции. Сделано это было, чтобы изолировать бизнесмена и в его отсутствие получить доступ к деньгам его фирмы — на счету было 76,8 млн рублей, и преступникам это удалось.

Приговор Денису Набиеву, племяннику экс-судьи, вынесли 3,5 года назад. Реальное время / realnoevremya.ru

Вот только в мае 2022-го при вынесении приговора Набиеву-младшему, Зарипову и его двоюродному брату Марселю Салахову Верховный суд РТ исключил из обвинения статью о наркотиках, посчитав, что действия в этой части были «способом насилия при похищении потерпевшего», а умысел Зарипова касался совсем не сбыта наркотиков, а приведения Утробина в состояние опьянения с последующей изоляцией. Подброс наркотика потерпевшему суд счел недоказанным, указав, что в одежде Утробина никаких подозрительных пакетиков найдено не было. После вступления этого приговора в силу наркостатью убрали и из дела «заочника» Ирека Набиева.

Еще на четыре эпизода его обвинение «похудело» в ноябре 2025-го, на финише расследования. Речь о неоднократной подделке учредительных документов «Кишера» с целью незаконной перерегистрации фирмы и получения доступа к ее счетам, а также подделке похищенного паспорта директора и владельца Утробина, куда аферисты с целью аферы вклеили фотографию Алексея Кайманова — водителя председателя Менделеевского райсуда. По версии силовиков, делалось это по указке Набиева-старшего, но по данным фактам истекли сроки давности.

Алексей Кайманов в рамках досудебного соглашения рассказал и о даче взяток «идолу». Реальное время / realnoevremya.ru

Заметим, что именно Кайманов в рамках досудебки с силовиками дал изобличающие показания в отношении всех членов группы, включая бывшего шефа, и объяснял свои действия так:

«Не мог отказать Набиеву Иреку. Он был для нас как идол... Так надрессировал, что слова «нет» для нас не было».

Адвокат Утробина: «Я не предполагал, что он вернется»

Новость о добровольном возвращении Ирека Набиева в Россию и моментальном водворении в СИЗО стала неожиданной для потерпевшего предпринимателя Вячеслава Утробина и его защитника.

— С теми преступлениями, которые ему вменяют, нет возможности примирения и мягкого наказания. Может, просто устал бегать. Может, деньги закончились... Но я не предполагал, что Набиев вернется, и не думаю, что ему заочно дали какие-то гарантии — человек с системой договориться не может, — поделился мнением адвокат Иван Залазаев с журналистом «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вопрос об отсутствии ходатайств о переносе процесса за пределы Татарстана представитель Утробина прокомментировал со ссылкой на три уже вынесенных по этому делу приговора (Верховным судом РТ и Елабужским горсудом, — прим. ред.):

— Я не считаю, что существует реальная угроза, что суд Татарстана будет необъективным. Все они профессионалы, и все понимают, какое внимание к этому делу. Сомневаюсь, что они будут проявлять снисхождение к бывшему коллеге. Скорее уж наоборот...

Адвокат дал понять — на жестком наказании для Набиева потерпевшая сторона настаивать не будет: «Наша цель — не загнобить людей, а возместить ущерб».

По делу экс-судьи заявлен гражданский иск на 70 млн рублей.

Напомним, преступления в отношении Утробина и его организации потянули на пять эпизодов дела Ирека Набиева — похищение самого бизнесмена с вымогательством у него средств, мошенническое хищение активов, подстрекательство к превышению полномочий начальника межрайонной налоговой инспекции с целью установления запрета на смену юридического адреса фирмы «Кишер», которую владелец очень хотел перевести за пределы Татарстана.

По возвращении в Россию Ирек Набиев признал получение взятки и еще шесть эпизодов своего дела. сайт КФУ

Согласно вступившему в силу приговору в отношении Кайманова, после принудительной смены директора в «Кишере» мошенники оплатили налоговую задолженность компании, а остаток отправили в ФНС под предлогом оплаты долга перед двумя другими организациями, поставлявшими топливо ГК «Кайманофф». При этом сам директор фирмы и бывший водитель председателя Менделеевского суда на допросе в Верховном суде РТ в 2022 году свидетельствовал — преступный доход выводили потихоньку и передавали Иреку Набиеву. Также Кайманов признавался — 5 млн рублей оставил себе, а Зарипову за участие достались 1,5 млн.

Взятка иномарками на всю семью, бензином, кофемашиной и стиралкой

Особняком в деле Набиева стоит коррупционный эпизод. По версии силовиков, в 2016—2019 годах председатель Менделеевского райсуда «выдоил» у своего бывшего водителя Алексея Кайманова имущество, деньги и услуги на 17 млн 25 тысяч рублей — в качестве взятки за общее покровительство и благоприятное ведение бизнеса.

Стоит отметить — водителем в суде Кайманов работал в 2009—2011 годах, а в интересующий следствие период уже был директором и учредителем целого ряда компаний. Нюанс в том, что три его организации — ООО «ГК «Кайманофф», «Интек и Ко» и НПО «Технолоджи» — были прописаны по адресу Менделеевского райсуда, на Пионерской, 7. Сделано это было по указке председателя суда с целью формирования у представителей силовых и надзорных органов «заведомо ложного мнения о неприкосновенности бизнеса Кайманова» и ради возможности влиять на работу этих органов при необходимости, считают в СК и Генпрокуратуре.

Всего в деле Ирека Набиева 98 томов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Обвинение по этому эпизоду включает и предоставление фирмами Кайманова во временное пользование семье председателя трех новых иномарок — его сыну и дочке по Volkswagen Tiguan 2018 и 2019 годов выпуска, а их папе — кроссовера Mercedes-Benz GLE 2016 года. Общую сумму незаконного вознаграждения от данных услуг силовики оценили в 12 млн рублей. Еще 1,9 млн рублей накинули с учетом получения после двух лет езды того же «Мерса» уже в собственность, хотя формально сделку о продаже данного авто компания «Интек и Ко» заключила с другим человеком, которого в СК считают фиктивным покупателем. Стоит сказать — на дату сделки рыночная цена данной иномарки была выше, но поскольку Ирек Набиев ранее передал Кайманову свою Toyota Land Cruiser 2009 года выпуска, ее стоимость (1,5 млн рублей) просто вычли из размера взятки.

Частью взятки от Кайманова, по данным источников «Реального времени», также признали купленные им для Набиева-старшего кофемашину Philips, айфон, а также стиральную машину Samsung, оплаченную фирмой Кайманова. Цена за единицу товара составила от 31 до 38 тысяч рублей. Дороже вышел комплект кухонной техники для Набиевых, за которую со счета коммерческой фирмы списали 126 тысяч.

По версии СК, предметом взятки стало и трудоустройство жены Набиева в ГК «Кайманофф», кстати, зарегистрированную в здании Менделеевского суда. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В тот же коррупционный счет включили оплату 288 тысяч за ремонт Audi дочки председателя после аварии и бензин на 168 тысяч рублей, которым сам Набиев и члены его семьи полгода заправляли свои автомобили в сети «Наиком», используя полученную от Кайманова топливную карту.

Как сообщил источник «Реального времени», отдельно в обвинении упоминается супруга подсудимого Ольга Набиева. По версии СК, бизнесмен-взяткодатель по указке бывшего шефа оформил ее в качестве менеджера по продажам в ГК «Кайманофф» с окладом в 15 тысяч и более полутора лет перечислял зарплату за якобы проделанную работу.

Кроме того, Кайманов рассказал силовикам, что передавал Набиеву по 1 млн рублей в 2017 и 2019 годах, а тот, используя свои связи, лично договорился о поставке в подконтрольный бизнесмену «Агрохимтрейд» 610 тонн метилового спирта с завода «Аммоний», расположенного как раз в Менделеевском районе. С кем из руководителей либо бенефициаров предприятия контактировал глава суда, силовикам установить не удалось.

Одним из свидетелей обвинения стал ныне осужденный Камиль Халиев, экс-начальник Набережночелнинского отдела СК. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Все вышеперечисленные действия со стороны отставника Фемиды силовики оценили как получение взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет колонии строгого режима.

Почему следователи свидетелями стали

Как выяснило «Реальное время», осужденные по «делу Набиевых» получили в деле отставника Фемиды статус свидетелей. Также в этот список попали несколько сотрудников СК.

По данным источников «Реального времени», показания по делу Ирека Набиева пришлось давать Марату Зарипову, ранее занимавшему пост первого замруководителя Следкома по Татарстану. Также допрашивали бывшего следователя, а ныне адвоката Станислава Хораськина и его бывшего шефа — экс-начальника Набережночелнинского отдела Следкома Камиля Халиева, который в 2022-м получил условный срок по делу о привлечение в 2017—2018 годах заведомо невиновного электрика к уголовной ответственности за гибель двух рабочих на стройке и освобождении от таковой заказчика работ Фанила Шарипова.

По версии силовиков, обвиняемый экс-председатель суда обманом получил от Досмамедовых 16 млн рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

Вопросы к бывшим силовикам были связаны с расследованием дела о предполагаемой земельной афере под Набережными Челнами, в котором фигурировали бизнесмены Элхан и Интигам Досмамедовы. Речь в деле шла о переводе в 2010 году главой Тукаевского района Тагиром Хурматуллиным 3,5 га земли под ИЖС с последующей передачей размежеванных участков Досмамедову-старшему, причем документы по сделке готовили сотрудники ПИЗО района под руководством Досмамедова-младшего. Дело возбуждалось в 2018 году, но позже было прекращено.

Согласно обвинению, именно в тот период Ирек Набиев получил от Досмамедовых двумя траншами 3 и 13 млн рублей — путем обмана, поскольку те полагали, что передают через посредника — Кайманова — взятку за лояльность силовиков в уголовном деле... По факту сотрудники центрального аппарата СК пришли к выводу — решения по тому делу их коллеги в Татарстане принимали не под воздействием коррупционных факторов, а полученные миллионы Набиев просто похитил. Впрочем, с учетом обстоятельств «взяткодателей» гражданскими истцами по делу экс-судьи признавать не стали.

Как Набиев сдался силовикам и признал вину

Пять эпизодов дела ВИП-подсудимого связаны с историей отчуждения активов «Кишера» в 2017-м — тут и похищение самого Утробина, и вымогательство у него же, и мошенническое хищение активов его фирмы, и подстрекательство начальника межрайонной налоговой службы Алмаза Сафина. Напомним, последний получил 3 года колонии по приговору Елабужского суда, который установил — в интересах знакомого с особым правовым статусом налоговик посодействовал в составлении постановления о взыскании с фирмы «Кишер» несуществующего налогового долга, что позволило блокировать счет компании, а позднее сделало возможным и хищение 76,8 млн рублей.

На предварительном слушании гособвинитель Дмитрий Зайцев поддержал продление ареста отставнику Фемиды на полгода. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Иреку Набиеву предъявляют легализацию похищенных миллионов. Согласно вступившему в силу приговору в отношении Кайманова, после принудительной «отставки» Утробина мошенники оплатили ту самую сфабрикованную налоговую задолженность, но и все остальное отправили в ФНС под предлогом оплаты долга перед двумя другими организациями, якобы поставлявшими топливо ГК «Кайманофф». По версии силовиков, это был лишь хитрый способ «обнала», делавший весьма затруднительным прямой возврат похищенных сумм.

Несмотря на вступившие в силу приговоры в отношении участников хищения, миллионы Утробин назад так и не получил. При этом бывший водитель председателя Менделеевского суда Кайманов на допросе в суде в 2022 году свидетельствовал — преступный доход выводили потихоньку и передавали Иреку Набиеву. Признавался, что оставил себе 5 млн рублей, а Зарипову достались 1,5 млн.

«Я принял решение добровольно вернуться на родину и отстаивать свои законные права в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Это осознанное добровольное решение подтверждает, что я полностью доверился действующим законам РФ и очень надеюсь на объективное, справедливое расследование данного дела со стороны правоохранительных органов», — сообщал сам Набиев днем 2 сентября 2025-го в одном из телеграм-каналов.

В Верховном суде Татарстана Ирек Набиев заявил устное ходатайство об отправке на СВО. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени, в тот же день в 22 часа заочно арестованный экс-судья был задержан в аэропорту Казани после прилета из-за рубежа и водворен в СИЗО-2 Казани. В октябре ему продлили арест, а уже 15 декабря дело поступило на рассмотрение в Верховный суд Татарстана, а 22-го по инициативе судьи Ильшата Тухватуллина состоялись предварительные слушания — в закрытом режиме.

На том заседании Набиев заявил ходатайство о приостановлении производства ради его участия в СВО. Однако судья разъяснил ему — подобные ходатайства фигурант должен подавать не судье, а сотрудникам спецчасти ФСИН и сначала свое добро должны дать представители Минобороны. Проситься на спецоперацию Ирек Набиев начал почти сразу после возвращения на родину, однако сотрудники следствия посчитали нужным довести дело до суда.

Сам ВИП-фигурант был так заинтересован в скорейшем рассмотрении данного вопроса, что не стал настаивать на проверке своих версий событий 2016—2019 годов, а предпочел полностью признать вину по всем эпизодам. А еще отказался знакомиться с 98 томами своего дела. К слову, если на предварительном следствии его интересы по договору представлял московский адвокат Дмитрий Бедарев, то на предварительное слушание прибыла лишь защитник по назначению Гульсум Закирова.

Сегодня в Верховном суде РТ огласили объемное обвинение по делу отступника Фемиды. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Присутствие журналистов «Реального времени» в зале до начала заседания экс-председатель судов воспринял негативно, комментировать свое дело не стал. Как удалось выяснить, гособвинение Набиеву утверждал зам генерального прокурора РФ Николай Шишкин, а представлять его в суде поручено сотруднику прокуратуры РТ Дмитрию Зайцеву. Создавать группу гособвинителей пока не стали — вероятно, с учетом признательных показаний Набиева-старшего.

Как отмечает один из источников «Реального времени», на предварительном слушании Набиев подтвердил — желает максимально ускорить рассмотрение своего дела. При этом против продления ареста сразу на полгода — до июня 2025-го — он возражал. Но обжаловать это решение не стал.

Как наказаны другие фигуранты «дела Набиевых»:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима (с учетом решения апелляционной инстанции, — прим. ред.).

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов и экс-сотрудник ФСИН, — 9 лет «строгача».

Самый большой срок по этому делу получил Альберт Зарипов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции, — 3 года колонии общего режима. Напомним, на свой приговор в мае 2022-го он не пришел и по факту отбывать наказание начал лишь в июне 2023-го.

