Студенты КГЭУ посетили Казанскую ТЭЦ-3 во время Всероссийской «Недели без турникетов»

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» первокурсники Казанского государственного энергетического университета сегодня посетили Казанскую ТЭЦ-3 — филиал АО «ТГК-16». Будущим энергетикам рассказали о ключевых событиях в истории, принципах работы станции и продемонстрировали уникальную газотурбинную установку (ГТУ) — первую в России и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе последние передовые технологии и достижения.

— Молодежь — это стратегический ресурс, который в будущем может изменять и улучшать существующие технологии, внедрять новые. Начинать нужно с малого, не бояться нового, постоянно учиться и на практике искать ответы. Мы всегда приветствуем подобные акции и с большой радостью проводим экскурсии на наших станциях для ребят. Только оказавшись на производстве, «на кухне», можно понять, с чем будешь иметь дело в будущем, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. — «Неделя без турникетов» проходит в апреле и октябре, и мы видим в этом уникальную возможность не только для студентов, будущих энергетиков, но и для нашей компании.

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года. Ее цель — популяризация среди школьников и студентов инженерных профессий и специализаций, знакомство с предприятиями, расположенными в регионе, и возможность прямого общения с работниками производств.

В апреле 2019 года в акции приняли участие 4 516 предприятий и 232 300 школьников и студентов, 16 000 родителей. Акция проходила на территории 70 субъектов Российской Федерации.

Партнерский материал