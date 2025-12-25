2025 год в ООО «ПК «Возрождение»: открытие четвертого участка, работа в Татарстане и в Подмосковье

Промышленная компания «Возрождение» в 2025 году продолжила работу по рекультивации нарушенных земель и переработке строительных отходов

Промышленная компания «Возрождение» вот уже 20 лет восстанавливает нарушенные земли (техногенные овраги, карьеры, шламохранилища), после чего их можно вернуть в хозяйственный оборот. Кроме того, предприятие утилизирует промышленные и строительные отходы IV—V классов опасности. С 2002 года в портфолио компании накопилось множество проектов по рекультивации — шламонакопители казанской ТЭЦ-3 и биологические очистные сооружения в Чувашии, овраги, шламовые поля и т. д. Сейчас «Возрождение» занимается, к примеру, рекультивацией оврага в селе Прости в Татарстане. В портфеле — собственные технологические разработки в области утилизации биологических отходов и осадков сточных вод; есть патенты на изобретения. В 2025 году работа продолжалась, она шла на семи объектах в Татарстане и Московской области, закупалась новая техника, наращивался штат.

Продолжилась работа на трех объектах в Татарстане

В 2025 году шла активная работа на трех рекультивируемых объектах в Татарстане. Это Бобыльский овраг в Казани, Бутырский карьер в Пестречинском районе и овраг близ села Прости в Нижнекамском районе. Эти объекты рекультивируются по инновационной технологии: мусор из них собирается и перерабатывается, тела оврагов и карьера засыпаются переработанным объемом отходов, безопасным для окружающей среды, а верхний слой закрывается плодородным слоем почвы и засеивается травой.

К примеру, Бутырский карьер рядом с селом Ленино-Кокушкино образовался в результате 20 лет добычи камня. В нем накапливались бытовые и строительные отходы, резиновые покрышки и даже мебель. Итогом стала большая несанкционированная свалка. Рекультивация земель охватывает около 90 гектаров: 50 гектаров — это овраг глубиной в 30 метров и длиной полтора километра. Здесь вместо песка, грунта и щебня в качестве рекультиванта используются нетоксичные строительные отходы. Итогом станет ровная зеленая территория, полностью соответствующая экологическим нормам.

Бобыльский овраг в Казани — это участок протяженностью 2,5 километра. Компании удалось остановить эрозию этого оврага, очистить его от скопившегося мусора. Сейчас здесь тоже принимают строительные отходы, чтобы изготовить рекультивант и заполнить тело оврага.

Продолжилась работа на двух объектах в Московской области

Инновационную технологию рекультивации нарушенных земель реализует «Возрождение» в Московской области. Это карьеры в Истре и Рузе. Работы начались в 2024 году. План работ тот же, что и в Татарстане: на карьерах принимаются на переработку строительные и промышленные нетоксичные отходы, на их основе изготавливается рекультивант.

Проекты длительные: на Истринском карьере работы закончатся в 2030 году, в Рузе — в 2032-м.

Обновлен парк техники

В сентябре промышленная компания «Возрождение» получила на баланс грузовые автомобили повышенной вместимости. Они оснащены контейнерами вместимостью 20 и 30 кубометров и грузоподъемностью до 22 тонн. Благодаря их наличию, теперь можно уменьшить количество рейсов и быстрее перевезти крупногабаритный (например, строительный) мусор с объектов к месту переработки.

Актуализирована лицензия, выданная Росприроднадзором

Работа с утилизацией отходов лицензируется Росприроднадзором — она должна соответствовать положению о сборе, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов IV—V классов опасности. «Возрождение» получило лицензию еще в октябре 2016 года. Периодически ее необходимо обновлять. В 2025 году компания прошла эту процедуру: Волжско-Камское межрегиональное управление РПН проверило работу компании на соответствие лицензионным требованиям и приняло решение о том, что деятельность соответствует принятым в РФ нормам.

Штат компании вырос в полтора раза

В связи с наращиванием мощностей и количества проектов «Возрождение» весь 2025 год нанимало новых сотрудников. В общей сложности штат вырос на 50%, в числе новых работников компании — специалисты в области рекультивации земель, по обращению с отходами, дипломированные экологи, инженеры и технологи.

Открыт четвертый участок вывоза строительных отходов

Прием и утилизацию строительных отходов «Возрождение» ведет на участках, которые в данный момент рекультивирует. До 2025 года работали три участка: у Бобыльского оврага в Казани, в Надеждинском сельском поселении Пестречинского района и в Простинском сельском поселении Нижнекамского района. В уходящем году открылся четвертый участок в Чепчуговском сельском поселении Высокогорского района.

Строительный рынок растет во всем мире, Россия — не исключение. Крупные города не только расширяются, но и требуют реновации. Все это приводит к тому, что строительного мусора становится больше, а значит, увеличивается потребность в его переработке. Два года назад в России перерабатывалось только 10—13% таких отходов. Поэтому такие компании, как «Возрождение», имеют широкие перспективы и могут сыграть большую роль в сохранении экологии страны в будущем.

