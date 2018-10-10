Новости промышленности

00:14 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Энергетики Татарстана провели противоаварийную тренировку

18:00, 10.10.2018 Сюжет:  ОАО «ТГК-16»
Энергетики Татарстана провели противоаварийную тренировку
Фото: Максим Платонов

Энергетики Татарстана показали, как будут действовать в нештатных ситуациях – в Казани прошла общесистемная противоаварийная тренировка. Мероприятие стало частью проверки готовности филиала Системного оператора Единой энергосистемы РДУ Татарстана к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг. В тренировке принял участие оперативный персонал основных энергокомпаний республики.

В рамках тренировки энергетики отработали действия по ликвидации аварийной ситуации с нарушением угрозы электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха. По сценарию из-за образования наледи происходит обрыв проводов, частично отключается оборудование на ТЭЦ города, обесточиваются потребители промузла и жилой массив Казани.

Тренировка была призвана отработать совместные действий диспетчерского, оперативного, дежурного персонала РДУ Татарстана, ОАО «Сетевая компания», ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнерго», а также руководителей профильных министерств, ведомств при ликвидации аварийных ситуаций в республиканской энергосистеме.

— Энергетики в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм в условиях работы в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что помимо республиканской тренировки, ТГК-16 регулярно проводит учения на своих объектах, чтобы подготовить сотрудников к внештатным ситуациям, — прокомментировал прошедшие учения генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты