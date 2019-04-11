ТГК-16 представила свои достижения на Международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проходит «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019», в котором принимают участие ведущие энергетические и промышленные компании.

В этом году впервые место проведения спецвыставки было перенесено с традиционной площадки, «Казанской ярмарки», в Международный выставочный центр «Казань Экспо». Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, новый формат мероприятия говорит о новом масштабе работы в сфере энергоресурсосбережения. В частности, он подчеркнул влияние этой работы на экологическую ситуацию, которая является приоритетным направлением для властей республики. Президента Татарстана поддержал и замминистра энергетики РФ Антон Инюцин, который предложил добавить к энергоресурсоэффективности еще и слово «экология» – чтобы мероприятие называлось «Энергоресурсоэффективность. Экология». По его мнению, сегодня эти понятия неразрывны с точки зрения энергосбережения и энергоэффективности.

– Эта выставка – хорошая площадка для обмена мнениями, здесь представлено очень много интересных решений, технологий. Сюда приехало много потенциальных партнеров, которые заинтересованы в работе с нами, – отметил глава Рустам Минниханов. – По энергоресурсосбережению у нас очень активно работают крупные компании, но такая же работа должна вестись не только в реальном секторе, но и в социально-культурной сфере, где есть серьезное отставание.

Рустам Минниханов поручил усилить работу по этим направлениям, подчеркнув, что на выставке представлены компании, которые готовы поддержать республику и помочь во внедрении современных технологий.

Так, в ходе выставки свои достижения представило ОАО «ТГК-16» – об этом рассказал генеральный директор компании Эдуард Галеев. По его словам, ТГК-16 с момента своего создания проводит комплексную модернизацию своих филиалов – Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), а также работу, направленную на энергосбережение и улучшение технико-экономических показателей. В результате обе станции в минувшем году сумели достичь рекордных показателей по выработке за всю историю своего существования: НкТЭЦ (ПТК-1) – достигла максимума по отпуску тепла, а КТЭЦ-3 – по выработке электроэнергии.

Общий объем инвестиций ТГК-16 за период 2010-2018 гг. на модернизацию составил более 22 млрд рублей. При этом планируемый объем инвестиций с перспективой до 2030 года составляет порядка 30 млрд рублей.

В рамках официальной программы энерговыставки проходят конференции, круглые столы, экспертные секции и семинары на самые актуальные темы, связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения.

Кроме того, в завершающий, третий день форума состоится Молодежный день, центральным событием которого станет интерактивное мероприятие «Кадровый резерв – энергетики будущего». В ходе мероприятия студенты получат возможность пройти «экспресс-собеседования» с представителями энергокомпаний.