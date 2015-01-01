ОАО «ТАИФ-НК»
Компания готовится к запуску КГПТО. Это крупнейший проект, благодаря которому глубина переработки увеличится до 98,6%. Базовой на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков является немецкая технология VCC- Veba Combi Cracking. Она позволит перерабатывать тяжелые нефтепродукты в светлые, что отразится на прибыли НПЗ: по подсчетам она увеличится практически в 2 раза.
Компания занимается выпуском автомобильных бензинов класса Евро-5, которые поставляются на АЗС Татарстана. Также на производстве выпускают прямогонный бензин и дизтопливо, вакуумный газойль, битум и мазут.
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