ОАО «ТАИФ-НК»

Компания готовится к запуску КГПТО. Это крупнейший проект, благодаря которому глубина переработки увеличится до 98,6%. Базовой на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков является немецкая технология VCC- Veba Combi Cracking. Она позволит перерабатывать тяжелые нефтепродукты в светлые, что отразится на прибыли НПЗ: по подсчетам она увеличится практически в 2 раза.

Компания занимается выпуском автомобильных бензинов класса Евро-5, которые поставляются на АЗС Татарстана. Также на производстве выпускают прямогонный бензин и дизтопливо, вакуумный газойль, битум и мазут.