Представители «ТАИФ-НК» поздравили нижнекамских кадетов с последним звонком

Фото: Тимур Мурзаханов

В Нижнекамске прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь отправились и 13 выпускников Татарстанского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Многие ребята — победители олимпиад и спортивных турниров, а также активные волонтеры, играющие заметную роль в общественной жизни. Поздравить кадетов с этим важным событием приехали почетные гости.

Тимур Мурзаханов

— Наш корпус по праву считается одним из лучших в Татарстане. Сегодня я испытываю гордость, находясь здесь, на этой торжественной линейке. Это новая глава в вашей жизни. Обычно наши выпускники выбирают учебные заведения, связанные с защитой страны. Многие из наших выпускников стали настоящими героями, защищая интересы Родины, — подчеркнул руководитель исполкома НМР Радмир Беляев.



С теплыми пожеланиями к кадетам в этот день обратился и помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Тимур Мурзаханов

— Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги, наставники и родители! Сегодня для вас прозвучит последний звонок. Позади школьные годы, а впереди ответственные выпускные экзамены, выбор профессии и интересная взрослая жизнь. Пусть это учебное заведение навсегда останется для вас вторым домом, где вас всегда будут ждать и встречать с огромной радостью. Желаю вам успешно сдать экзамены и смело двигаться только вперед к своим самым амбициозным целям и задачам! — обратился к присутствующим Владимир Гатунок.

Тимур Мурзаханов

Обращаясь к учителям, Владимир Гатунок подчеркнул, что они сделали все, что было в их силах. Каждый день они дарили частичку себя, вкладывая в ребят чувство ответственности, справедливости, уважения и, конечно же, любовь к Родине.



— Хочу выразить слова благодарности педагогам и наставникам за ваше терпение, за те знания и бесценный опыт, который вы ежедневно дарили своим ученикам. Уверен, все это обязательно пригодится им в их дальнейшей успешной жизни. Также позвольте поблагодарить родителей за то, что вместе с детьми вы прошли этот долгий и нелегкий путь, являясь наставниками и надежным плечом для своих детей! По традиции позвольте вручить выпускникам памятные подарки от компании «ТАИФ-НК». От всей души поздравляю всех с праздником! Желаю успехов и благополучия! — пожелал он.

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После вручения подарков от АО «ТАИФ-НК» выпускники исполнили вместе с педагогами школьный вальс. Мероприятие завершилось торжественным маршем. Кадеты прошли перед корпусом и преклонили колено у Знамени.

Лилия Егорова