Компания «ТАИФ-НК» приглашает на международную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

С 21 по 23 апреля 2021 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова пройдет Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. В рамках форума пройдет 21-ая международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».

Форум является крупнейшим событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережению в Приволжском Федеральном округе. Ежегодно его посещают представители Федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Мероприятие дает возможность продвижения современных технологий и оборудования в области энергосбережения и энергоресурсоэффективности на предприятиях Республики Татарстан, а также расширяет и укрепляет межрегиональное и международное деловое сотрудничество.

АО «ТАИФ-НК» является традиционным участником специализированной международной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение». Экспозиция нефтеперерабатывающей компании будет представлена на выставочном стенде, расположенном в павильоне №1, на едином стенде Группы компаний «ТАИФ».

Мероприятие будет проходить в течении трех дней. В рамках форума пройдут конференции, круглые столы, семинары, встречи промышленного и бизнес-сообщества, демонстрация новинок отрасли.

АО «ТАИФ-НК» приглашает всех желающих посетить экспозицию предприятия.



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