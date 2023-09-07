АО «ТАИФ-НК» принимает участие в международном форуме РОСТКИ

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В столице Татарстана Казани, стартует первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Название форума РОСТКИ — компиляция из «Рос» — Россия, «Т» — Татарстан, как место проведения события и «Ки» — Китай. Он будет проходить 7 и 8 сентября и охватит сразу несколько площадок. Только из Китая на форум прибыли свыше 3 тыс. участников, в том числе из городов и провинций — побратимов Татарстана и бизнес-делегации партнеров российских и татарстанских компаний и предприятий.

Программа будет включать в себя свыше 50 деловых сессий по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции, молодежный фестиваль, а также форум, объединяющий города. Одним из ярких событий стала развернувшаяся на пространстве Международного выставочного центра «Казань Экспо» выставка Russia China Expo.

Одним из ключевых участников экспозиции, раскинувшейся на 15 тыс. кв. м, стало АО «ТАИФ-НК». Стенд нефтеперерабатывающей компании развернулся прямо напротив центральной сцены, где состоялась церемония открытия форума, и стал одним из первых, который посетили участники и гости мероприятия. На площадке форума и выставки Russia China Expo работают журналисты «Реального времени» и при поддержке АО «ТАИФ-НК» развернута онлайн-студия. Готовится развернутый материал об участии нефтеперерабатывающей компании в первом международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

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