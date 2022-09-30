«ТАИФ-НК» закупил книги для Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина

Фото: Татьяна Морозова

Библиотечный фонд Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина пополнился новой литературой. 130 книг закупила нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» по просьбе воспитанников и преподавателей образовательного учреждения. Для кадетов библиотека давно стала центром досуга. Здесь они проводят свое свободное время.



— Залы библиотеки всегда полные. Ребята с нетерпением ждут новинок и часто спрашивают: «Когда будут новые книги?». Это натолкнуло нас на мысль обратиться к руководству компании «ТАИФ-НК» с просьбой приобрести для наших воспитанников книги, — говорит педагог-библиотекарь Татарстанского кадетского корпуса Валентина Филиппова.



АО «ТАИФ-НК» оперативно откликнулось на просьбу Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина и закупило необходимую для ребят литературу. Среди поступивших книг — новинки художественной, исторической литературы, справочники, а также издания по военной истории.



— У ребят большой праздник и радость, они все с охотой рвались помочь проштамповать книги, чтобы быстрее забрать их для прочтения. «Чтение — вот лучшее учение» — высказывание Александра Сергеевича Пушкина сегодня, спустя почти 200 лет, особенно актуально. Огромное спасибо генеральному директору «ТАИФ-НК» Максиму Анатольевичу Новикову. Вы внесли свою лепту в учебный процесс наших ребят, за что вам огромное спасибо от всего коллектива и кадет корпуса! — отмечает педагог-библиотекарь Татарстанского кадетского корпуса Валетина Филиппова.



В первые же минуты после поступления книг ребята заполнили библиотеку и с интересом рассматривали новинки.



— Я очень ждал нового поступления. Книги — потрясающие. Хочу выразить благодарность компании «ТАИФ-НК» за то, что нам подарили такую замечательную литературу. Когда я узнал, что пришло поступление, сразу же побежал в библиотеку, занял очередь, чтобы взять книгу, — поделился впечатлениями кадет Ярослав Иванов.



— Мы очень рады. Всем классом помогали проштамповать книги. Я уже взял на прочтение. Спасибо большое, — говорит курсант Богдан Мачула.



— Я очень сильно ждал новые книги. Среди книг есть те, которые я давно хотел прочитать. Особенно мне понравились «Привет сосед», «Метро», «Чернобль». Очень благодарен за поступление. Желаю всем счастья и здоровья — с радостью сказал воспитанник кадетского корпуса Леонид Наумов.



Для АО «ТАИФ-НК» это не первая подобная акция. Нефтеперерабатывающее предприятие на протяжении многих лет поддерживает теплые, дружественные отношения с воспитанниками Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина. Поддержка подрастающего поколения, развитие военно-патриотического воспитания, социально-активной позиции молодежи, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей — одно из ключевых направлений для предприятия.

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