«ТАИФ-НК» закупил книги для Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина
Библиотечный фонд Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина пополнился новой литературой. 130 книг закупила нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» по просьбе воспитанников и преподавателей образовательного учреждения. Для кадетов библиотека давно стала центром досуга. Здесь они проводят свое свободное время.
— Залы библиотеки всегда полные. Ребята с нетерпением ждут новинок и часто спрашивают: «Когда будут новые книги?». Это натолкнуло нас на мысль обратиться к руководству компании «ТАИФ-НК» с просьбой приобрести для наших воспитанников книги, — говорит педагог-библиотекарь Татарстанского кадетского корпуса Валентина Филиппова.
АО «ТАИФ-НК» оперативно откликнулось на просьбу Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина и закупило необходимую для ребят литературу. Среди поступивших книг — новинки художественной, исторической литературы, справочники, а также издания по военной истории.
— У ребят большой праздник и радость, они все с охотой рвались помочь проштамповать книги, чтобы быстрее забрать их для прочтения. «Чтение — вот лучшее учение» — высказывание Александра Сергеевича Пушкина сегодня, спустя почти 200 лет, особенно актуально. Огромное спасибо генеральному директору «ТАИФ-НК» Максиму Анатольевичу Новикову. Вы внесли свою лепту в учебный процесс наших ребят, за что вам огромное спасибо от всего коллектива и кадет корпуса! — отмечает педагог-библиотекарь Татарстанского кадетского корпуса Валетина Филиппова.
В первые же минуты после поступления книг ребята заполнили библиотеку и с интересом рассматривали новинки.
— Я очень ждал нового поступления. Книги — потрясающие. Хочу выразить благодарность компании «ТАИФ-НК» за то, что нам подарили такую замечательную литературу. Когда я узнал, что пришло поступление, сразу же побежал в библиотеку, занял очередь, чтобы взять книгу, — поделился впечатлениями кадет Ярослав Иванов.
— Мы очень рады. Всем классом помогали проштамповать книги. Я уже взял на прочтение. Спасибо большое, — говорит курсант Богдан Мачула.
— Я очень сильно ждал новые книги. Среди книг есть те, которые я давно хотел прочитать. Особенно мне понравились «Привет сосед», «Метро», «Чернобль». Очень благодарен за поступление. Желаю всем счастья и здоровья — с радостью сказал воспитанник кадетского корпуса Леонид Наумов.
Для АО «ТАИФ-НК» это не первая подобная акция. Нефтеперерабатывающее предприятие на протяжении многих лет поддерживает теплые, дружественные отношения с воспитанниками Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина. Поддержка подрастающего поколения, развитие военно-патриотического воспитания, социально-активной позиции молодежи, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей — одно из ключевых направлений для предприятия.
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