ТАИФ-НК открыл елочный городок в сквере имени Н.В. Лемаева

Фото: Альберт Муклоков

В Нижнекамске в сквере имени Н.В. Лемаева зажглась одна из самых нарядных новогодних елок — 16-метровая белая красавица. Рядом с ней расположилась полюбившаяся горожанам и гостям города огромная елочная игрушка в виде красного шара. Сказочную атмосферу на елочной площадке также создали светящиеся фигуры северных оленей, белых медведей и карета из сказки «Золушка».



На открытии елочного городка в сквере имени Н.В. Лемаева, несмотря на мороз, собрались сотни нижнекамцев. Центральная городская площадь как всегда порадовала яркой концертной программой. Главными героями праздника стали персонажи цирка, с которыми радостно фотографировались дети.

Поздравить горожан приехала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Она передала поздравление от руководителя исполкома НМР Рамиля Муллина.



— Хочу сказать спасибо каждому из вас за вклад в развитие Нижнекамска, который в этом году отметил свое 55-летие. И символично, что мы с вами находимся, наверное, на главной площади нашего города, где исторически одной большой семьей всегда отмечали Новый год. Я думаю, старшее поколение это помнит. Хочу пожелать вам всем счастья, добра и любви, — сказала Марина Камелина.



Со стороны ТАИФ-НК выступил помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.



— Хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, хорошего настроения, домашнего уюта и душевного тепла. Пусть наступающий год будет насыщенным, ярким и интересным, а все загаданные вами желания обязательно сбудутся. Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди вас ждут только приятные события, — сказал он.

В этот день в торжественной обстановке были награждены участники корпоративного конкурса рисунков, объявленного среди детей работников Группы ТАИФ на тему «Легенды и придания татарского народа». На суд жюри было представлено более 700 работ, около 100 из которых — работы детей сотрудников АО «ТАИФ-НК». Конкурсанты постарались максимально точно раскрыть тему, проявить фантазию и удивить членов жюри. Лучшие 10 авторов были отмечены на сцене.

В этом году по традиции компания ТАИФ-НК организовала и красочное театрализованное представление для всех детей своих сотрудников. Более трех тысяч ребят в возрасте от 3 до 14 лет посетили новогоднюю елку в музыкальном училище им. Салиха Сайдашева. Представление проходило в течение двух дней.

Ребята принимали активное участие в театрализованном шоу, спасали Деда Мороза и Снегурочку из плена Снежной королевы, отгадывали загадки и зажигали вместе со сказочными персонажами. Каждый ребенок получил от нефтеперерабатывающего предприятия новогодние подарки.

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