Дед Мороз и Снегурочка, лазерно-световое шоу, тысячи мыльных пузырей

Около трех с половиной тысяч детей работников Группы компаний «ТАИФ» погрузились в новогоднюю сказку

Фото: Артем Рябов

Как спасти украденный Новый год? Где живет добро, свет и радость? Что способно растопить сердце даже самого коварного злодея? Ответы на эти вопросы искали зрители праздничного представления, организованного ГК «ТАИФ». Ребята вместе с эльфом Фликом и девочкой Алисой старались спасти праздник от хитроумного программиста Кодрика, который тайком пробрался в дом Дедушки Мороза и установил на его планшет вирусное приложение. О том, как небольшая шалость превратилась в настоящее новогоднее приключение, — в материале «Реального времени».

Сказочные фотозоны и аквагрим

В прошедшие выходные Дом народного творчества в Нижнекамске заполонили феи, Бэтмены, ковбои, Снегурочки и другие сказочные персонажи. Надев самые нарядные новогодние костюмы, дети работников АО «ТАИФ» пришли на традиционное праздничное представление в преддверии одного из самых волшебных и добрых праздников — Нового года.

Надев новогодние костюмы, дети работников компании «ТАИФ» пришли на традиционное праздничное представление. Артем Рябов

— С нетерпением ждем новогоднее шоу от ГК «ТАИФ». Мы уже не первый год посещаем праздничное представление от компании. Артисты, костюмы, постановка, интерактивы — все на высшем уровне, — призналась до начала спектакля мама двоих детей Виктория Жданова.



Юных зрителей ждала масса сюрпризов уже в холле ДНТ. Здесь, помимо двух фотозон, оформленных в сказочном стиле, работали мастера по аквагриму. Из-под кистей художников появлялись зайчики, котики, лисички, скоморохи...

Здесь, помимо двух фотозон, оформленных в сказочном стиле, работали мастера по аквагриму. Артем Рябов

Самое интересное происходило в зрительном зале. На сцене ДНТ развернулся новогодний детектив под названием «Новый год. Ошибка 404». Коварный программист по имени Кодрик решил похитить Новый год. Для этого он пробрался в дом Деда Мороза и установил на его планшет вредоносное приложение. Чтобы удалить вирус с устройства, эльф Флик и девочка Алиса отправились в миры радости, добра и света, где вместе со зрителями проходили различные испытания.

На сцене ДНТ развернулся новогодний детектив под названием «Новый год. Ошибка 404». Артем Рябов

В это время на глазах ребят происходили настоящие чудеса: шоу мыльных пузырей, лазерное и световое представления. Вместе со сказочными героями ребята танцевали, хлопали в ладоши, отгадывали загадки. После слов «Свет звезды ведет вперед, доброта в сердцах зовет, радость мир наш наполняет, путь-дорогу открывает!» на сцене появились долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. Добрый волшебник простил Кодрика и предложил стать своим помощником. Так добро победило зло.

На глазах ребят происходили настоящие чудеса: шоу мыльных пузырей, лазерное и световое представления. Альберт Муклаков

«Очень-очень нравится. Все супер»



После спектакля зрители долго не отпускали Дедушку Мороза и Снегурочку. Все хотели сфотографироваться со сказочными героями.



— Мы много раз посещали елку от «ТАИФ-НК», и каждый раз нас удивляют. Очень-очень нравится! Все супер! Новогоднее настроение отличное! — поделилась лаборант химического анализа завода Бензинов Гульназ Ахмадулина и, не упустив возможности, поздравила всех коллег с наступающими праздниками: — От всей души поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья и отличного настроения. Пусть сбудутся все мечты!

Вместе со сказочными героями ребята танцевали, хлопали в ладоши, отгадывали загадки. Артем Рябов

— Мне все очень нравится! Сын с интересом следил за спектаклем от начала до конца. Сегодня у него еще и день рождения! Двойной праздник! Спасибо компании «ТАИФ» за положительные эмоции и новогодние подарки! — с улыбкой сказала Виктория Алдарева.



— Наша дочь очень любит подобные представления! Ей все время хотелось подняться на сцену. Я устала за ней бегать, — смеется техник по учету АО «ТАИФ-НК» Лилия Сазонова.



— Нет слов! Мероприятие очень понравилось и мне, и дочери! Весело, задорно, красиво, сказочно, незабываемо! Спасибо большое за такой новогодний подарок! — с улыбкой отметил машинист цеха №02 КГПТО Дмитрий Шевелев.

Сказочное представление от АО «ТАИФ» — это не просто добрая новогодняя традиция, это праздник, который объединяет семьи, дарит радость и любовь. Артем Рябов

Десятилетняя Аделина Искахова рассказала, что целый год ждала, когда снова сможет погрузиться в новогоднюю сказку и увидеть Дедушку Мороза и Снегурочку.



— Было очень весело! Понравилось лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, песни, танцы и яркие огоньки, — призналась девочка.



Не остались в стороне и главные герои Нового года. Дед Мороз со Снегурочкой. Они признались, что давно не встречали такой теплой публики.



— Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем радости, веселья и хорошего настроения, — пожелал Дедушка Мороз и добавил: — Глядя на счастливые лица детей и их родителей, осознаешь, что волшебство Нового года начинается именно с таких простых и искренних моментов — совместного веселья, увлекательных историй и предвкушения чуда.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Как отметили работники компании, сказочное представление от ГК «ТАИФ» — это не просто добрая новогодняя традиция, это праздник, который объединяет семьи, дарит радость, заботу и любовь.